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ستكون له آثار إيجابية مرحلية ومستقبلية

الاتفاق السعودي الإيراني يدعم الأمن والتنمية

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
الاتفاق السعودي الإيراني يدعم الأمن والتنمية
المواطن - فريق التحرير

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أكد الكاتب والإعلامي هاني وفا أن الاتفاق السعودي الإيراني ستكون له آثار إيجابية مرحلية ومستقبلية على المنطقة.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض” بعنوان “ثقافة السلام”، أنه الاتفاق ستنعكس آثاره بوضوح على الأمن والتنمية المستدامة في الإقليم بأسره.. وإلى نص المقال:

انعاكاسات إيجابية

في أقل من شهر على الاجتماع الأول بين الدكتور مساعد العيبان وعلي شمخاني في العاصمة الصينية بكين، اجتمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية بحسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني أيضاً في بكين، عقْد الاجتماعين في مدة وجيزة يعطي دلالات أن هناك رغبة من الطرفين في إعادة العلاقات بينهما إلى وضعها الطبيعي وفق الاتفاق المبرم، وهو أمر سيكون له انعكاسات إيجابية على ملفات إقليمية مازالت عالقة وتحتاج إلى تفاهمات تدفع باتجاه إيجاد حلول حتى وإن كانت على مراحل لإغلاقها.

المملكة دائماً ما كانت تدعو إلى الحوار من أجل نشر ثقافة السلام في الإقليم، ودائماً ما كانت تمد يدها من أجل تحقيق تلك الغاية.

ثقافة السلام

والآن جاءت مرحلة وضع ثقافة السلام موضع التنفيذ، بالتأكيد طريق الوصول إلى هذه المرحلة لم يكن سهلاً بل كانت هناك عقبات تم تذليلها من الأطراف كافة التي آمنت بالمبدأ السعودي كونها رأت فيه تحقيق مصالح خاصة وعامة تؤدي إلى المزيد من الاستقرار والتنمية، وهو أمر تحتاجه كل دول المنطقة وشعوبها ولا غنى لها عنه، فالاستمرار على نهج التصلب في المواقف دون الرغبة في حلحلتها لا فائدة منه، بل يزيد من تعقيد الأمور ويأخذها إلى اتجاهات لا طائل منها، ولكن تحكيم العقل والمنطق وتغليب المصالح العليا على المصالح الضيقة يكون له مردود إيجابي أمني وتنموي، ذلك الأمر يحتاج إلى تعزيز الثقة بين الطرفين، وإلى تذليل أي عقبات تواجه تعزيز التعاون بينهما.

ليس من شك أن الاتفاق السعودي الإيراني ستكون له آثار إيجابية مرحلية ومستقبلية، وستنعكس آثاره بوضوح على الأمن والتنمية المستدامة في الإقليم بأسره.

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