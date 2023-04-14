الاتفاق لا يخسر ضد الفيحاء

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواصلة تفوقه ضد الفيحاء ضمن منافسات دوري المحترفين، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.
ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الفيحاء، اليوم الجمعة عند الساعة العاشرة مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الدهناء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء صاحب المركز الـ11.
وسبق أن لعب الاتفاق ضد الفيحاء 9 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح الفريق البرتقالي في تحقيق أي انتصار، حيث خسر 5 مباريات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.
وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث اكتفى كل منهما بتحقيق فوز واحد في آخر 7 مباريات بدوري روشن السعودي، ما يُحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز، وحصد الثلاث نقاط، والتقدم في الترتيب.