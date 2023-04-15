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في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن

الاتفاق يخطف فوزًا قاتلًا من الفيحاء ويصعد 3 مراكز في جدول الترتيب

السبت ١٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
الاتفاق يخطف فوزًا قاتلًا من الفيحاء ويصعد 3 مراكز في جدول الترتيب
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الفيحاء بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الاتفاق والفيحاء 123

فوز ثمين لـ الاتفاق

وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الـ90، سجل اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي هدفًا جميلًا لـ فارس الدهناء من ركلة مقصية في شباك الفيحاء.

وبعد الفوز، أصبح رصيد فارس الدهناء 27 نقطة حيث صعد من المركز الـ12 إلى المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 25 نقطة في المركز الـ12.

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