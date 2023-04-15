الاتفاق يخطف فوزًا قاتلًا من الفيحاء ويصعد 3 مراكز في جدول الترتيب شؤون الحرمين تتحقق من تصاريح الاعتكاف إلكترونيًّا بالمسجد الحرام مقتل 40 شخصًا شرق الكونغو الديمقراطية في أعمال عنف عروض وهدايا في احتفالات العاصمة المقدسة بعيد الفطر الباطن يُجدد آماله بالبقاء بفوز ثمين ضد الهلال رقم قياسي جديد لغسل صحن الطواف في 5 دقائق مشاهد ختام مسلسل جعفر العمدة تثير ضجة بمصر ياسر الشهراني يشارك مع الهلال لأول مرة منذ نوفمبر الماضي ضبط 10 أطنان من السمبوسة الفاسدة في جدة السديس يشارك الإفطار مع عدد من الإعلاميين بالمسجد الحرام
حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الفيحاء بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽
د90+1" الهدف الأول لـ الاتفاق عن طريق نياكاتي🔥
الاتفاق 1 × 0 الفيحاء #الاتفاق_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/6xPwnNM5RT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 14, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الـ90، سجل اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي هدفًا جميلًا لـ فارس الدهناء من ركلة مقصية في شباك الفيحاء.
وبعد الفوز، أصبح رصيد فارس الدهناء 27 نقطة حيث صعد من المركز الـ12 إلى المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 25 نقطة في المركز الـ12.