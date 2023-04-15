الاتفاق يخطف فوزًا قاتلًا من الفيحاء ويصعد 3 مراكز في جدول الترتيب

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الفيحاء بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽

د90+1" الهدف الأول لـ الاتفاق عن طريق نياكاتي🔥 الاتفاق 1 × 0 الفيحاء #الاتفاق_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/6xPwnNM5RT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 14, 2023

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

فوز ثمين لـ الاتفاق

وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الـ90، سجل اللاعب الفرنسي يوسف نياكاتي هدفًا جميلًا لـ فارس الدهناء من ركلة مقصية في شباك الفيحاء.

وبعد الفوز، أصبح رصيد فارس الدهناء 27 نقطة حيث صعد من المركز الـ12 إلى المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 25 نقطة في المركز الـ12.