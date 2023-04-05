Icon

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى مجددًا Icon مقلدة النائبة الأمريكية إلهان عمر: تكفون يا أهل السعودية سامحوني Icon فينسيوس جونيور يمنح ريال مدريد التفوق ضد برشلونة بالشوط الأول Icon السدحان 15 سنة بدون جوال في طاش العودة Icon ركلة جزاء تمنح الباطن التقدم أمام الوحدة بالشوط الأول Icon توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين بشأن التأشيرة السياحية Icon 4 أهداف في الشوط الأول بين الطائي والرائد Icon غرامة تنتظر 32 شخصًا بسبب مخالفات الرعي Icon وفاة مصرية بعد أداء مناسك العمرة بالحرم المكي Icon الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قبل الانتهاء من صلاة التراويح

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى مجددًا

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى مجددًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اقتحمت أعداد غفيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددًا ساحات المسجد الأقصى، مساء الأربعاء، وسط حالة من التوتر تسود المكان.

إخلاء المصلين

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية شرعت في إخلاء المصلين من المسجد الأقصى، قبل الانتهاء من صلاة التراويح.

وأطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز على المصلين في الأقصى، مشيرًا إلى اندلاع مواجهات في ساحاته.

وأبان مقطع فيديو تحرك عدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية باتجاه المسجد الأقصى.

وكانت القوات الإسرائيلية قامت، مساء أمس الثلاثاء، باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم