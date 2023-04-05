الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى مجددًا

اقتحمت أعداد غفيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددًا ساحات المسجد الأقصى، مساء الأربعاء، وسط حالة من التوتر تسود المكان.

إخلاء المصلين

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية شرعت في إخلاء المصلين من المسجد الأقصى، قبل الانتهاء من صلاة التراويح.

وأطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز على المصلين في الأقصى، مشيرًا إلى اندلاع مواجهات في ساحاته.

وأبان مقطع فيديو تحرك عدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية باتجاه المسجد الأقصى.

وكانت القوات الإسرائيلية قامت، مساء أمس الثلاثاء، باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم.