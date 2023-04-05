الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى مجددًا مقلدة النائبة الأمريكية إلهان عمر: تكفون يا أهل السعودية سامحوني فينسيوس جونيور يمنح ريال مدريد التفوق ضد برشلونة بالشوط الأول السدحان 15 سنة بدون جوال في طاش العودة ركلة جزاء تمنح الباطن التقدم أمام الوحدة بالشوط الأول توضيح هام من سفارة السعودية بالكويت للمواطنين بشأن التأشيرة السياحية 4 أهداف في الشوط الأول بين الطائي والرائد غرامة تنتظر 32 شخصًا بسبب مخالفات الرعي وفاة مصرية بعد أداء مناسك العمرة بالحرم المكي الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
اقتحمت أعداد غفيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددًا ساحات المسجد الأقصى، مساء الأربعاء، وسط حالة من التوتر تسود المكان.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية شرعت في إخلاء المصلين من المسجد الأقصى، قبل الانتهاء من صلاة التراويح.
وأطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز على المصلين في الأقصى، مشيرًا إلى اندلاع مواجهات في ساحاته.
وأبان مقطع فيديو تحرك عدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية باتجاه المسجد الأقصى.
وكانت القوات الإسرائيلية قامت، مساء أمس الثلاثاء، باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم.