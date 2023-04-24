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نظرًا لتراجع أداء ونتائج الفريق

الانتقادات تحاصر إدارة آل معمر بعد خسارة النصر

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
الانتقادات تحاصر إدارة آل معمر بعد خسارة النصر
المواطن - فريق التحرير

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تعرضت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لانتقادات قوية، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد الوحدة، وتوديع بطولة كأس الملك.

خسارة النصر ضد الوحدة

ولعب النصر ضد الوحدة اليوم على ملعب الأول بارك، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز فرسان مكة بهدف دون رد، وتأهله إلى النهائي ليضرب موعدًا مع الهلال.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @KingCupSA

انتقادات لإدارة آل معمر

وفور نهاية المباراة بخسارة النصر، أبدى الإعلاميون والجماهير استياءهم الشديد من إدارة مسلي آل معمر، وطالب البعض عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بضرورة رحيلها، وحملها مسؤولية تراجع النتائج.

وكتب الإعلامي عبدالكريم الزامل: “شخصية الفريق وجماعيته وتكتيكه راحت مع الفرنسي جارسيا ما نشاهده فريق مفكك مهلهل بدون حتى روح .. خافوا الله يا من تقيمون المدربين وش تاريخكم ومن أنتم !”.

وقال رئيس نادي ضمك السابق، صالح أبو نخاع: “أخطاء متتابعة نتاجها فشل!.. ألف مبروك للوحدة التأهل التاريخي هارد لك لجمهور النصر”.

مسلي آل معمر
رئيس النصر – المصدر @AlNassrFC

وتابع محمد الحذيفي: “المنافسين موقوفين عن التسجيل!، وتخسر بطولتين والثالثة في الطريق ..!، طلع النصر من السوبر، طلع النصر من كأس الملك، النصر يبتعد عن الدوري حتى الآن!.. إدارة آل معمر كارثية بشكل غير طبيعي”.

وعلق الصحافي عيسى المسمار في رسالته لإدارة مسلي آل معمر: “إدارة النصر تتحمل الإخفاق، وإقالة جارسيا خطأ إداري فادح، وأعتقد أن ليس عندها شيء ممكن تقدمه.. النصر يحتاج لإدارة أفضل من هذه الإدارة”.

نادي النصر - مسلي آل معمر
رئيس النصر – المصدر @AlNassrFC
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