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بسبب تصرفه في ديربي الرياض

الانتقادات تُحاصر كريستيانو رونالدو ومطالبة بمعاقبته!

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
الانتقادات تُحاصر كريستيانو رونالدو ومطالبة بمعاقبته!
المواطن - فريق التحرير

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تعرض نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتقادات قوية، بسبب تصرفه عقب نهاية ديربي الرياض ضد الهلال.

فوز الهلال بالديربي

ولعب الهلال ضد النصر بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في حسم الديربي لصالحه بهدفين دون رد.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

معاقبة كريستيانو رونالدو

وبدا كريستيانو رونالدو غاضبًا وهو يُغادر المستطيل الأخضر بعد نهاية المباراة، خاصة أن الجماهير الهلالية ظلت تُردد اسم ميسي، وقام بسلوك غير رياضي، ليُطالب الجمهور الجهات المسؤولة بتوقيع عقوبة عليه.

وانتقد الإعلاميون والجماهير، تصرف كريستيانو رونالدو، وتم تداول اللقطة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسم النجم البرتغالي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الأربعاء.

كريستيانو رونالدو 1
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وكتب الناقد الرياضي خلف ملفي: “واصل كريستيانو رونالدو فشله فنيًا في المباريات الكبيرة، فتحول إلى مصارع في الملعب وبلا أخلاق أمام الجماهير بحركة غير قابلة للعرض!!”.

وأضاف: “هذا التصرف القبيح، اختبار للجنة المختصة والمسؤولين في المحافظة على قيمة الرياضة وسموها بتطبيق العقوبة حسب لوائح كرة القدم التي تحافظ على أخلاقيات الرياضة.. لا (الدون) ولا غيره فوق القانون!!”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

وقال علي الزهراني: ” ما فعله رونالدو تجاه المدرجات تصرف مشين لا يجب أن يُمرر تحت بند التغاضي والمجاملة بدون عقاب، ما فعله كريستيانو رونالدو جريمة بحق الأخلاق يا لجنة الانضباط والأخلاق ..!”.

ومن جانبه، علق الناقد الرياضي محمد العنزي على حركة كريستيانو للجماهير عند الخروج من الملعب لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “معلومة من إدارة النصر.. رونالدو مصاب ولم يقم بأي حركة”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC
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