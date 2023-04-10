الاندبندنت: العالم على شفا حرب باردة ثانية

طرحت صحيفة الاندبندنت البريطانية سؤالًا بشأن “هل العالم على شفا حرب عالمية ثانية؟”، واعتبرت الصحيفة أن هناك حربًا باردة جديدة تفرض على العالم، والتي يمكن أن تشكل حياة ودولاً لعقود قادمة. مواجهة الصين

ونشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، ما لا يقل عن ستة مقالات تطالب صناع السياسة في الولايات المتحدة والغرب بمواجهة الصين بقوة أكبر في مجالات حقوق الإنسان، والشحن، والتمويل، وتغير المناخ، والحوسبة الكمومية، والرقائق الدقيقة.

ودعا مقال آخر واشنطن إلى إنشاء مجلس حرب اقتصادي لإضافة عنصر مالي إلى الموقف العسكري ضد الصين. الخروج عن السيطرة