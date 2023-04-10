الاندبندنت: العالم على شفا حرب باردة ثانية

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طرحت صحيفة الاندبندنت البريطانية سؤالًا بشأن “هل العالم على شفا حرب عالمية ثانية؟”، واعتبرت الصحيفة أن هناك حربًا باردة جديدة تفرض على العالم، والتي يمكن أن تشكل حياة ودولاً لعقود قادمة.
ونشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، ما لا يقل عن ستة مقالات تطالب صناع السياسة في الولايات المتحدة والغرب بمواجهة الصين بقوة أكبر في مجالات حقوق الإنسان، والشحن، والتمويل، وتغير المناخ، والحوسبة الكمومية، والرقائق الدقيقة.
ودعا مقال آخر واشنطن إلى إنشاء مجلس حرب اقتصادي لإضافة عنصر مالي إلى الموقف العسكري ضد الصين.
وقال مقال الاندبندنت: “قد يخرج التنافس عن السيطرة، حيث تقود الديناميكيات في واشنطن وبكين العالم إلى مواجهة غير مبررة بين القوى النووية”.
وأضاف: “تدرك وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الصينية احتمال حدوث فترة طويلة وخطيرة من العداء بين أكبر قوتين في العالم، لكنها تلقي باللوم بشكل حصري تقريبا على الولايات المتحدة” .
وأشار المقال إلى أن التفكير الجماعي الخطير بدأ في جميع أنحاء واشنطن، حيث يحاول الجمهوريون والديمقراطيون التفوق على بعضهم البعض بمواقف متشددة بشأن الصين.
وأضاف مقال الاندبندنت: “لكن أسوأ نتيجة ستكون الانزلاق بتكاسل إلى حرب عالمية بحكم الأمر الواقع تروج لها نفس تركيبات السياسة الخارجية في واشنطن التي جلبت الحروب الكارثية في فييتنام والعراق والحرب العالمية على الإرهاب”.