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في الجولة الـ22 من دوري روشن

الباطن يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الوحدة

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٦ صباحاً
الباطن يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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استعاد الفريق الكروي الأول بنادي الباطن، ذاكرة الانتصارات بفوز ثمين على نادي الوحدة بثنائية دون رد في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل اللاعب الأوروجوياني رينزو لوبيز الهدف الأول للفريق السماوي في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الكونغولي أندري بوكيا في إحراز الهدف الثاني للفريق السماوي في الدقيقة الـ80.

الباطن والوحدة

وبعد الفوز أصبح رصيد الفريق السماوي، 12 نقطة في المركز الـ16 والأخير في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز الـ13 في جدول الترتيب.

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