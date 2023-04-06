الباطن يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الوحدة الجاسر في قطار الحرمين استمع للركاب ووقف على الخدمات لا غالب أو مغلوب بين أبها والتعاون لحظة اندلاع حريق في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية التعادل الإيجابي عنوان مباراة الطائي والرائد الدوام عن بعد اليوم في تقني عسير إغلاق أكبر منصة للقرصنة الإلكترونية بالعالم بمشاركة 17 دولة ريال مدريد يقسو على برشلونة برباعية ويعبر لنهائي كأس ملك إسبانيا الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في نيجيريا أفعى تقتحم المقصورة وتجبر طائرة على الهبوط اضطراريًّا بجنوب إفريقيا
استعاد الفريق الكروي الأول بنادي الباطن، ذاكرة الانتصارات بفوز ثمين على نادي الوحدة بثنائية دون رد في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
بثنائية.. #الباطن يكسب #الوحدة⚽
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#الباطن_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/aA3MGhUoCk
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 5, 2023
وسجل اللاعب الأوروجوياني رينزو لوبيز الهدف الأول للفريق السماوي في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الكونغولي أندري بوكيا في إحراز الهدف الثاني للفريق السماوي في الدقيقة الـ80.
وبعد الفوز أصبح رصيد الفريق السماوي، 12 نقطة في المركز الـ16 والأخير في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز الـ13 في جدول الترتيب.