الباطن يهزم الهلال لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الباطن في تحقيق الفوز على نادي الهلال لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد فوز الفريق السماوي أمس، حقق الفريق أول فوز له على الهلال بعد 12 مباراة جمعت بين الفريقين في دوري المحترفين، حيث فاز الهلال في 7 مباريات والباطن في لقاء وحيد، والتعادل كان حاضرًا في 4 مباريات.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، حيث ألغى حكم المباراة هدفًا لـ الهلال، في الدقيقة الـ22 بداعي وجود لمسة يد على النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال الذي ارتطمت الكرة في يده ثم هزت شباك الفريق السماوي.

الباطن والهلال

وتألق بعدها اللاعب ناصر الدوسري وأنقذ شباك الهلال من هدف محقق من الفريق السماوي في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، من المباراة، نجح اللاعب الأوروجوياني رينزو لوبيز في إحراز الهدف الوحيد للفريق السماوي في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني بعد استغلاله عرضية متقنة وسط عدم تمركز جيد من لاعبي الهلال دفاعيًّا.

وحاول أزرق الرياض العودة في المباراة وإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لفريق الباطن، ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة في المركز الرابع.