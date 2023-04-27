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البحرية السعودية تستعد لإجلاء 52 دبلوماسيًا من ميناء بورتسودان إلى جدة

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
البحرية السعودية تستعد لإجلاء 52 دبلوماسيًا من ميناء بورتسودان إلى جدة
المواطن - فريق التحرير

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تستعد البحرية السعودية لعمليات إجلاء 52 دبلوماسياً من ميناء بورتسودان إلى جدة، وفقا لخبر عاجل نشرته “العربية”.

وكانت قد وصلت صباح اليوم الخميس، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، سفينة الإجلاء السعودية الثامنة قادمة من السودان.

عمليات الإجلاء من السودان

ورست سفينة جلالة الملك “الطائف” بقاعدة الملك فيصل، وعلى متنها رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتحمل سفينة جلالة الملك “الطائف” على متنها 180 شخصًا من جنسيات متعددة، بعد إجلائهم من السودان.

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