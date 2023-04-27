البحرية السعودية تستعد لإجلاء 52 دبلوماسيًا من ميناء بورتسودان إلى جدة

تستعد البحرية السعودية لعمليات إجلاء 52 دبلوماسياً من ميناء بورتسودان إلى جدة، وفقا لخبر عاجل نشرته “العربية”.

وكانت قد وصلت صباح اليوم الخميس، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، سفينة الإجلاء السعودية الثامنة قادمة من السودان.

فيديو | الإنسانية وحسن الاستقبال.. مشهد يحكي الكثير عن مملكة الإنسانية ومواقفها المشرّفة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/Z5LaSAvAbU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2023

عمليات الإجلاء من السودان

ورست سفينة جلالة الملك “الطائف” بقاعدة الملك فيصل، وعلى متنها رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتحمل سفينة جلالة الملك “الطائف” على متنها 180 شخصًا من جنسيات متعددة، بعد إجلائهم من السودان.