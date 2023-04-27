“تنمية” توزع 70 مليون ريال أرباحًا عن 2022 الصين ترسل سفن قوتها البحرية لإجلاء رعاياها من السودان مسك الخيرية تعلن عن وظائف في عدة تخصصات مياه الأمطار تغرق شوارع حوطة بني تميم المياه الوطنية توضّح أماكن بيع مياه زمزم البحرية السعودية تستعد لإجلاء 52 دبلوماسيًا من ميناء بورتسودان إلى جدة اليوم.. انتهاء التقديم على حركة النقل الخارجي مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة بـ 39 مئوية وصول سفينة “جلالة ملك الطائف” إلى قاعدة الملك فيصل في جدة لقطات من الأجواء لجريان وادي النخيل شمال المجمعة
تستعد البحرية السعودية لعمليات إجلاء 52 دبلوماسياً من ميناء بورتسودان إلى جدة، وفقا لخبر عاجل نشرته “العربية”.
وكانت قد وصلت صباح اليوم الخميس، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، سفينة الإجلاء السعودية الثامنة قادمة من السودان.
فيديو | الإنسانية وحسن الاستقبال..
مشهد يحكي الكثير عن مملكة الإنسانية ومواقفها المشرّفة#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/Z5LaSAvAbU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2023
ورست سفينة جلالة الملك “الطائف” بقاعدة الملك فيصل، وعلى متنها رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وتحمل سفينة جلالة الملك “الطائف” على متنها 180 شخصًا من جنسيات متعددة، بعد إجلائهم من السودان.