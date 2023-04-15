البرلمان العربي يدعو جميع الأطراف السودانية لوقف إطلاق النار فورًا

أعرب البرلمان العربي عن قلقه تجاه التطورات الجارية في السودان، وخاصة العمليات القتالية الدائرة حاليًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

ودعا البرلمان العربي في بيانٍ له اليوم، جميع الأطراف السودانية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري لإطلاق النار، حمايةً لأرواح الشعب السوداني والحفاظ على مقدرات الدولة، مطالبًا الأطراف كافة بأن تضع نصب أعينها المصالح العليا للشعب السوداني، والعمل على كل ما يحفظ أمن واستقرار السودان.