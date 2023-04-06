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تعمل الأطراف على إكمال نقاشات الموضوعات المتبقية

البرهان عازم على استكمال العملية السياسية رغم تأجيل الاتفاق

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
البرهان عازم على استكمال العملية السياسية رغم تأجيل الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، عزمه استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بـ”السرعة المطلوبة”، برغم من إعلان تأجيل توقيع الاتّفاق السياسي الذي كان مقرّراً اليوم.

وأوضح البرهان في بيان له بمناسبة السادس من أبريل: “نؤكد عزمنا استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة.. ونعمل على وصد الأبواب أمام كل محاولات الردة”، وفقا لما نقلته “العربية”.

وأشار البرهان إلى أن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي يهدف إلى وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها، مضيفًا أن الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية.

تأجيل الاتفاق

وقي وقت سابق، قال الناطق باسم “الحرية والتغيير” ياسر سعيد عرمان إن اللجان الفنية العسكرية المعنية بالاصلاح الأمني والعسكري تبقت لها نقطة واحدة في القيادة و السيطرة.

وكتب ياسر عبر حسابه بموقع “تويتر”: “غدًا لن نوقع على الاتفاق ولن يتمكن الفلول من تدمير العملية السياسية.. اجتمعت لجنة الصياغة مدنيون وعسكريون وأُحكمت الوثيقة و حُلت قضية التشريعي و السيادي وتبقت للجان الفنية العسكرية نقطة واحدة في القيادة و السيطرة سيتم إطلاع الرأي العام على المجريات خلال ساعات”.

وكانت قوى “الحرّية والتغيير” في السودان نشرت بيانًا أعلنت فيه تأجيل توقيع الاتّفاق السياسي الذي كان مقرّراً اليوم لعدم استكمال الجوانب الخاصّة بالإصلاح الأمني والعسكري.

ودعت السودانيين للمشاركة الفاعلة في مواكب السادس من أبريل في العاصمة والولايات وشدّدت على ضرورة التمسّك بالسلمية.

كما طالبت قوى “الحرّية والتغيير” الأجهزة الأمنية والعسكرية حماية المواكب الشعبية، محذّرةً من أيّ تعامل عنيف تجاه المشاركين.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، إذ كان مقررًا التوقيع في الأول من الشهر الجاري ولكن تم التأجيل إلى الخميس.

 

 

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