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أكد أن الجميع خاسر من هذه الحرب

البرهان للشعب السوداني: الحرب فرضت على قواتكم المسلحة ونطالبكم بالصبر

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
البرهان للشعب السوداني: الحرب فرضت على قواتكم المسلحة ونطالبكم بالصبر
المواطن - فريق التحرير

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قال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان إن الجميع خاسر بهذه الحرب ويجب أن نجلس جميعاً لإنهاء هذا الوضع.

وأضاف “أنا موجود حاليا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش”، لافتاً إلى أنه “لا أحد يعرف أين حميدتي حتى قواته”.

الجميع خاسر

وتابع البرهان موجهاً حديثه للشعب السوداني ” الحرب فرضت على قواتكم المسلحة ونطالبكم بالصبر”، مضيفاً أن الجميع خاسر في هذه الحرب.

وشدد البرهان أن كل المطارات تحت سيطرة الجيش عدا مطاري الخرطوم ونيالا، نافيا تصريحات قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن علاقته بالنظام السابق، وقال إنها تصريحات كاذبة.

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