البرهان للشعب السوداني: الحرب فرضت على قواتكم المسلحة ونطالبكم بالصبر الزائرون يودعون المدينة المنورة بمشاعر الاشتياق وآمال بعودة اللقاء سماء مدن السعودية تتلون بالألعاب النارية في العيد العرفج: أبشركم جوالي علق بسبب المشاعر الرقمية التعلق الشديد بالزوج أكثر ما يتعب الزوجات.. ينسين أنفسهن المملكة تقفز 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي حالة مطرية غزيرة على الرياض والمدني يدعو الجميع لتوخي الحذر رؤية 2030 .. فأل حسن وعلامة فارقة في تاريخ المملكة الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف الفنون الشعبية بنجران .. تراث وطني زاخر في أيام عيد الفطر
قال قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان إن الجميع خاسر بهذه الحرب ويجب أن نجلس جميعاً لإنهاء هذا الوضع.
البرهان للشعب السوداني عبر #العربية: الحرب فرضت على قواتكم المسلحة ونطالبكم بالصبر pic.twitter.com/WLzgQj1PMx
— العربية (@AlArabiya) April 22, 2023
وأضاف “أنا موجود حاليا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش”، لافتاً إلى أنه “لا أحد يعرف أين حميدتي حتى قواته”.
وتابع البرهان موجهاً حديثه للشعب السوداني ” الحرب فرضت على قواتكم المسلحة ونطالبكم بالصبر”، مضيفاً أن الجميع خاسر في هذه الحرب.
وشدد البرهان أن كل المطارات تحت سيطرة الجيش عدا مطاري الخرطوم ونيالا، نافيا تصريحات قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن علاقته بالنظام السابق، وقال إنها تصريحات كاذبة.