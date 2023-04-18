البرهان يصدر قرارًا بالعفو عن كل من يضع السلاح من الدعم السريع

أصدر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان قرارًا بالعفو عن كل من يضع السلاح من الدعم السريع مع استيعابهم بالجيش، وفقًا للعربية عاجل.

أزمة السودان

من جانبه، كشف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، عن سقوط أكثر من 180 ضحية، و1800 جريح في الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع خلال 3 أيام من المعارك.

استمرار القتال

ولفت بيرتس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في نيويورك إلى استمرار القتال العنيف في العاصمة الخرطوم على معظم الجسور حول المطار الدولي ومقر الجيش، إضافة إلى نشوب قتال في منطقة دارفور.

من المعروف أن السودان يشهد اشتباكات منذ السبت بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو “حمديتي”.