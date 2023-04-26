البرهان يوافق مبدئيًّا على مقترحات إيغاد لحل الأزمة

تغريدة مثيرة عن احتمالية عودة رودي جارسيا لتدريب النصر حظر تيليجرام في البرازيل بعد تقديمها بيانات منقوصة للشرطة الجوازات تنهي إجراءات المواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان ميزة استعادة الذكريات في سناب شات لا تنشر الصور بايدن: أي هجوم نووي كوري ثمنه نهاية نظام كيم جونغ التعادل يحسم الشوط الأول بين وست هام وليفربول الدراسة عن بعد في مدارس عسير غدًا اللواء عسيري: اللقطات الإنسانية خلال عمليات الإجلاء عفوية ونابعة من أخلاقنا هدفان يُهديان التقدم لـ مانشستر سيتي ضد آرسنال توقعات بضعف تأثير الحالة الماطرة غدًا
أعلنت القيادة العامة للجيش السوداني، مساء الأربعاء، أن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تسلم مبادرة من منظمة “الإيغاد” تضمنت مقترحات لحل الأزمة الحالية.
وأكدت القيادة العامة، أن رئيس مجلس السيادة “أبدى موافقته المبدئية على مبادرة الإيغاد، وأثنى على مساعيهم لحل الأزمة”، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتابعت قيادة الجيش، أن “مقترحات الإيغاد تشمل تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية”، كما تتضمن المبادرة “إيفاد ممثلين عن القوات المسلحة والدعم السريع إلى جوبا لمناقشتها”.