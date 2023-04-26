البرهان يوافق مبدئيًّا على مقترحات إيغاد لحل الأزمة

أعلنت القيادة العامة للجيش السوداني، مساء الأربعاء، أن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تسلم مبادرة من منظمة “الإيغاد” تضمنت مقترحات لحل الأزمة الحالية.

موافقة البرهان

وأكدت القيادة العامة، أن رئيس مجلس السيادة “أبدى موافقته المبدئية على مبادرة الإيغاد، وأثنى على مساعيهم لحل الأزمة”، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتابعت قيادة الجيش، أن “مقترحات الإيغاد تشمل تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية”، كما تتضمن المبادرة “إيفاد ممثلين عن القوات المسلحة والدعم السريع إلى جوبا لمناقشتها”.