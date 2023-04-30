البطاقة الحمراء تُغيب سالم الدوسري عن مباراة الإياب

سيغيب اللاعب سالم الدوسري نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عن جولة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا 2022 ضد نادي أوراوا الياباني بعد البطاقة الحمراء المباشرة التي تعرض لها في مباراة الذهاب اليوم.

طرد سالم الدوسري

وكان الحكم العماني أحمد الكاف أشهر البطاقة الحمراء في وجه الدوسري في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

وتُقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، مساءً بتوقيت طوكيو على ملعب سايتاما 2002، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 9 HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , SSC1 HD.

ويحتاج أزرق الرياض إلى الفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل بنتيجة 2-2 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

ملخص جولة الذهاب

وفي مباراة الذهاب، سجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم زاد ضغط أزرق الرياض الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب شينزو كوروكي هدف التعادل لنادي أوراوا في الدقيقة الـ53.