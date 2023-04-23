Icon

البطل فيصل الظفيري بعد 7 سنوات من الأسر : أتمنى العودة إلى الحد الجنوبي Icon الرعايا القادمون من السودان يغادرون المملكة إلى بلدانهم Icon ضبط 88 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق Icon نجيب ساويرس عن متابعة حميدتي له : احنا قرايب Icon جندي روسي مخمور يرمى نظام S400 تكلفته 160 مليون دولار في حفرة Icon أمطار مصحوبة بزخات البرد وتدن الرؤية على جازان Icon المناطق الاقتصادية الخاصة فرصة هائلة لاستحداث الوظائف Icon حشود الزائرين تتدفق إلى معالم المدينة المنورة ومساجدها التاريخية Icon وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان Icon عبدالعزيز بن فهد الفيصل يكشف أسرار أول زيارة لوالده إلى الاتحاد السوفيتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

البطل فيصل الظفيري بعد 7 سنوات من الأسر : أتمنى العودة إلى الحد الجنوبي

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
البطل فيصل الظفيري بعد 7 سنوات من الأسر : أتمنى العودة إلى الحد الجنوبي
المواطن - سعد البحيري

كشف الأسير المحرر البطل فيصل الظفيري عن تفاصيل السنوات السبع التي قضاها بعيدًا عن الوطن مشيرًا إلى رغبته القوية في العودة إلى القتال على الحد الجنوبي.

 

وقال فيصل الظفيري خلال استضافته على قناة الإخبارية : “إن ما حدث كان اختبارًا من الله على صبرنا، وأتمنى عودتي إلى الحد الجنوبي للدفاع عن الدين والوطن”.

وفاة الوالد

من جانبه قال مشاري الظفيري شقيق الأسير المحرر: ” والدنا توفي قبل رجوع فيصل بشهر ونصف، ووالدتي كانت صابرة ومحتسبة”.

تبادل الأسرى

وكانت صفقة تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية والتي جرت برعاية أممية، والصليب الأحمر، قد نجحت مؤخرًا في نقل أكثر من 800 أسير من الجانبين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطة مرعبة لأخطبوط عملاق يجر غطاسًا لقاع البحر
العالم

لقطة مرعبة لأخطبوط عملاق يجر غطاسًا لقاع...

العالم
توقعات بـ بأمطار شبه غزيرة وحبات برد اليوم وغدًا
السعودية اليوم

توقعات بـ بأمطار شبه غزيرة وحبات برد...

السعودية اليوم
77 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
حصاد اليوم

77 وظيفة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

حصاد اليوم
مشاهد تفوق الخيال لجريان مياه وادي الخنقة بالقويعية
السعودية اليوم

مشاهد تفوق الخيال لجريان مياه وادي الخنقة...

السعودية اليوم
الزائرون يودعون المدينة المنورة بمشاعر الاشتياق وآمال بعودة اللقاء
السعودية اليوم

الزائرون يودعون المدينة المنورة بمشاعر الاشتياق وآمال...

السعودية اليوم
بدء أعمال تطوير جبل أبو مخروق بالرياض
السعودية اليوم

بدء أعمال تطوير جبل أبو مخروق بالرياض

السعودية اليوم
دفاع الاتحاد يتلقى نفس عدد الأهداف المسجلة في شباك برشلونة
الرياضة

دفاع الاتحاد يتلقى نفس عدد الأهداف المسجلة...

الرياضة
الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته بالدوري المصري
آخر الاخبار

الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته بالدوري المصري

آخر الاخبار