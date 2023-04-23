البطل فيصل الظفيري بعد 7 سنوات من الأسر : أتمنى العودة إلى الحد الجنوبي

كشف الأسير المحرر البطل فيصل الظفيري عن تفاصيل السنوات السبع التي قضاها بعيدًا عن الوطن مشيرًا إلى رغبته القوية في العودة إلى القتال على الحد الجنوبي.

فيديو | لتكتمل فرحة أسرته بالعيد .. فيصل الظفيري يعود لحضن الوطن بعد غياب 7 سنوات في الأسر ويؤكد: "ما حدث كان اختبارا من الله على صبرنا، وأتمنى عودتي إلى الحد الجنوبي للدفاع عن الدين والوطن" #الإخبارية pic.twitter.com/kvUvsRznpC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 23, 2023

وقال فيصل الظفيري خلال استضافته على قناة الإخبارية : “إن ما حدث كان اختبارًا من الله على صبرنا، وأتمنى عودتي إلى الحد الجنوبي للدفاع عن الدين والوطن”.

وفاة الوالد

من جانبه قال مشاري الظفيري شقيق الأسير المحرر: ” والدنا توفي قبل رجوع فيصل بشهر ونصف، ووالدتي كانت صابرة ومحتسبة”.

تبادل الأسرى

وكانت صفقة تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية والتي جرت برعاية أممية، والصليب الأحمر، قد نجحت مؤخرًا في نقل أكثر من 800 أسير من الجانبين.