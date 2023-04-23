البطل فيصل الظفيري بعد 7 سنوات من الأسر : أتمنى العودة إلى الحد الجنوبي الرعايا القادمون من السودان يغادرون المملكة إلى بلدانهم ضبط 88 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق نجيب ساويرس عن متابعة حميدتي له : احنا قرايب جندي روسي مخمور يرمى نظام S400 تكلفته 160 مليون دولار في حفرة أمطار مصحوبة بزخات البرد وتدن الرؤية على جازان المناطق الاقتصادية الخاصة فرصة هائلة لاستحداث الوظائف حشود الزائرين تتدفق إلى معالم المدينة المنورة ومساجدها التاريخية وزير الخارجية وبوريل يبحثان جهود وقف التصعيد في السودان عبدالعزيز بن فهد الفيصل يكشف أسرار أول زيارة لوالده إلى الاتحاد السوفيتي
كشف الأسير المحرر البطل فيصل الظفيري عن تفاصيل السنوات السبع التي قضاها بعيدًا عن الوطن مشيرًا إلى رغبته القوية في العودة إلى القتال على الحد الجنوبي.
فيديو | لتكتمل فرحة أسرته بالعيد ..
فيصل الظفيري يعود لحضن الوطن بعد غياب 7 سنوات في الأسر ويؤكد: "ما حدث كان اختبارا من الله على صبرنا، وأتمنى عودتي إلى الحد الجنوبي للدفاع عن الدين والوطن" #الإخبارية pic.twitter.com/kvUvsRznpC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 23, 2023
وقال فيصل الظفيري خلال استضافته على قناة الإخبارية : “إن ما حدث كان اختبارًا من الله على صبرنا، وأتمنى عودتي إلى الحد الجنوبي للدفاع عن الدين والوطن”.
من جانبه قال مشاري الظفيري شقيق الأسير المحرر: ” والدنا توفي قبل رجوع فيصل بشهر ونصف، ووالدتي كانت صابرة ومحتسبة”.
وكانت صفقة تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية والتي جرت برعاية أممية، والصليب الأحمر، قد نجحت مؤخرًا في نقل أكثر من 800 أسير من الجانبين.