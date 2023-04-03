لحظة إنقاذ طفل عالق بإحدى البوابات الحديدية البلاد المالية: توزيع 412 مليون ريال أرباحًا نقدية بدء التسجيل للاعتكاف بـ المسجد النبوي غدًا وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” بعدة مناطق “التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي تحذير من طرق جديدة للاحتيال الوظيفي الوهمي موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب روسيا نجاح الخطة التشغيلية خلال الثلث الأول من رمضان بالمسجد النبوي ثقافة السوشيال ميديا تصنع لنا رموزًا هشة ورخيصة
أعلنت شركة البلاد المالية، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، وذلك عن شهر مارس 2023م.
وأوضحت شركة البلاد المالية، في بيان لها على “تداول”، أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات ستكون حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 5 أبريل 2023م.
وأضافت الشركة أن إجمالي الأرباح الموزعة (412,624.80) ريالاً، وعدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها (14,400,000) وحدة.
وتابعت شركة البلاد المالية أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة (0.029) ريال، ونسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (0.32%).
وطالب مدير الصندوق، من مالكي الوحدات، بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم، لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.