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على مالكي وحدات صندوق الصكوك السيادية السعودية

البلاد المالية: توزيع 412 مليون ريال أرباحًا نقدية

الإثنين ٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
البلاد المالية: توزيع 412 مليون ريال أرباحًا نقدية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة البلاد المالية، توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، وذلك عن شهر مارس 2023م.

وأوضحت شركة البلاد المالية، في بيان لها على “تداول”، أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات ستكون حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 5 أبريل 2023م.

إجمالي الأرباح

وأضافت الشركة أن إجمالي الأرباح الموزعة (412,624.80) ريالاً، وعدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها (14,400,000) وحدة.

وتابعت شركة البلاد المالية أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة (0.029) ريال، ونسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (0.32%).

وطالب مدير الصندوق، من مالكي الوحدات، بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم، لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

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