البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد

كشف المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، أمس الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية توصلت إلى أن تسريب وثائق وكالة سرية إلى الإنترنت كان نتيجة أفعال متعمدة.

عمل إجرامي

وأضاف باتريك رايدر: هذا (التسريب) كان عملًا إجراميًّا متعمدًا.

وأردف رايدر أن الوكالة تقوم حاليًّا بتقييم مدى تسرب أوراق سرية إلى الشبكة والضرر المحتمل من هذه الإجراءات.

ومن جانبه، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق سرية، الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا، وأكدت وسائل الإعلام، أن تيكسيرا أصبح رسميًّا مشتبهًا به.

مداهمة منزل الطيار

وداهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا المشتبه به الأول في تسريب وثائق أمريكية متعلقة بالأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا.

وأبانت لقطات مصورة، تواجد ناقلة جند مدرعة وعشرات من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية اعتقال الطيار في الحرس الوطني الجوي، البالغ من العمر 21 عامًا، حيث داهم عملاء فيدراليون منزله بولاية ماساتشوستس.