البنتاجون يرسل أجهزة استشعار جديدة لرصد الأجسام المحمولة جوًّا

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كشف كولين كال، وكيل شؤون السياسات بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، لعضو مجلس الشيوخ ستيف دينز، في خطاب يتم الكشف عنه لأول مرة، أن البنتاجون بصدد إرسال نظام جديد من أجهزة الاستشعار من شأنه تعزيز رصد “الأجسام المقتربة المحمولة جوًّا”، في أعقاب تحليق مزعوم لمنطاد صيني في المجال الجوي للولايات المتحدة، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، الخميس.
وأفاد كال أن الولايات المتحدة تعزز نظام التحذير الشمالي القائم، بما في ذلك عبر إضافة أجهزة استشعار جديدة.
من المعروف أن نظام التحذير الشمالي، يتكون من أجهزة رادار غير مأهولة طويلة المدى وقصيرة المدى عبر منطقة القطب الشمالي وغرينلاند للدفاع الجوي وضبط الحدود، لكن العمر التشغيلي لهذا النظام يكاد ينتهى.
ونشر دينز عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مونتانا، عضو لجنة مخصصات الدفاع، الخطاب وذكر أن خطوة البنتاجون “غير كافية”.