البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن البنك السعودي الفرنسي (BSF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروع البنك في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت إدارة البنك، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).