البنك السعودي الفرنسي يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن البنك السعودي الفرنسي (BSF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروع البنك في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: ضابط حوكمة الشركات. سياسات وإجراءات الضابط. مدير مركز التميز. تمويل منظم مشارك. مدير الإنتاج. المدير المساعد. مسؤول محفظة إقليمي أول. ضابط أول إدارة وكالة القروض المشتركة. مسؤول محفظة إقليمي أول. مدير مساعد مالي منظم. والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت إدارة البنك، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).