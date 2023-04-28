البيت الأبيض: شركاؤنا بالسعودية ساعدونا بإجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان ثنائية حمدالله تُهدي الاتحاد فوزًا صعبًا أمام الشباب كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية ألوان قوس قزح تزين سماء الباحة القيم الضغطية وراء هبوب الرياح المغبرة استئصال كيس وزنه 100 كجم من مريضة بولندية جوانكا يُحرز هدف التعادل لـ الشباب من ركلة جزاء وفاة بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك الدرة جماهير الشباب تنتقد أداء خالد الغامدي
أشاد البيت الأبيض، بالجهود السعودية المبذولة لإجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى جدة، وتوفير كافة الخدمات الإنسانية اللازمة حتى عودتهم إلى أوطانهم الأساسية.
ونقلت قناة العربية عن البيت الأبيض قوله: شركاؤنا بالسعودية ساعدونا بإجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان.
من جانب آخر، وصل أمس الخميس، 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى جدة، من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.
وقالت الخارجية: إن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التـي تبذلهـا المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، حيث وصل إلى مدينة جدة مساء أمس الخميس 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (جامبيا، ونيجيريا، وباكستان، وكندا، والبحرين، وتايلند، والولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان، وأفغانستان، وفلسطين، والصومـــال، ومصر)، حيث تم نقلهم من خلال ســــفينة جلالة الملك “الرياض”، تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصـل إجمالي من تم إجلاؤهم من السـودان منذ بدء عمليات الإجـلاء نحو 2744 شخصًا (119 مواطنًا سعوديًّا، و2625 شخصًا ينتمون لـ 76 جنسية).