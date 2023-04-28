البيت الأبيض: شركاؤنا بالسعودية ساعدونا بإجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان

أشاد البيت الأبيض، بالجهود السعودية المبذولة لإجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى جدة، وتوفير كافة الخدمات الإنسانية اللازمة حتى عودتهم إلى أوطانهم الأساسية.

ونقلت قناة العربية عن البيت الأبيض قوله: شركاؤنا بالسعودية ساعدونا بإجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان.

وصول 200 شخص

من جانب آخر، وصل أمس الخميس، 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى جدة، من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

وقالت الخارجية: إن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التـي تبذلهـا المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، حيث وصل إلى مدينة جدة مساء أمس الخميس 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (جامبيا، ونيجيريا، وباكستان، وكندا، والبحرين، وتايلند، والولايات المتحدة الأمريكية، ولبنان، وأفغانستان، وفلسطين، والصومـــال، ومصر)، حيث تم نقلهم من خلال ســــفينة جلالة الملك “الرياض”، تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصـل إجمالي من تم إجلاؤهم من السـودان منذ بدء عمليات الإجـلاء نحو 2744 شخصًا (119 مواطنًا سعوديًّا، و2625 شخصًا ينتمون لـ 76 جنسية).