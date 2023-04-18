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يحدث إطلاق النار بكثافة في العاصمة الخرطوم

البيت الأبيض للأمريكان بالسودان: تحصنوا بمكان آمن ليس لدينا خطط للإجلاء

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
البيت الأبيض للأمريكان بالسودان: تحصنوا بمكان آمن ليس لدينا خطط للإجلاء
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لعمليات إجلاء من السودان برعاية الحكومة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إطلاق النار بكثافة في العاصمة السودانية رغم بدء سريان هدنة.

التحصن بمكان آمن

وأضافت المتحدثة كارين جان بيير للصحفيين، أنه يتعين على الأمريكيين الموجودين في السودان التحصن بمكان آمن.

أدانت لجنة أطباء السودان المركزية الحرب الدائرة في السودان، قبل أن تكشف أعداد الضحايا والجرحى جراء أيام القتال الأولى.

معدلات القتلى

وتتزايد معدلات القتلى والإصابات بوتيرة متفاقمة، تنذر بما لا يحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس والأرواح البريئة، بالإضافة لتعقيد الحياة العامة وصعوبة إجلاء وحصر قتلى ومصابين وعالقين ومحتجزين آخرين، ومما يزيد الأمر سوءًا خروج العديد من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة بسبب ضربها بالقذائف، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي وشح الإمدادات والمعينات عطفًا على استخدام بعضها كارتكازات، وهو أمر يعتبر جريمة إنسانية وأخلاقية تنافي القوانين والنظم والتقاليد والأعراف.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية: “إننا إذ ندين بأشد العبارات هذه الحرب الدائر رحاها، فإننا نناشد ونطالب بفتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين وتوصيل المؤونات الغذائية والدوائية”.

كشف أعداد الضحايا

نوهت لجنة أطباء السودان المركزية إلى أن هذا الحصر هو ما وصلت إليه، وأن هناك العديد من القتلى والمصابين لم يتم الوصول إليهم وهم خارج نطاق حصرهم، فيما بلغ إجمالي القتلى المدنيين منذ بداية الحرب 144 قتيلًا.

وبلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الحرب 1409 حالات إصابة تشمل المدنيين والعسكريين معًا.

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