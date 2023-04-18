منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن البيت الأبيض للأمريكان بالسودان: تحصنوا بمكان آمن ليس لدينا خطط للإجلاء 10 وظائف شاغرة بمستشفيات رعاية الطبية طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم هدف إيجالو يمنح الهلال التفوق أمام جاره النصر في الشوط الأول بدء صرف المكافآت وبدل الإعاقة للطلاب المستحقين بجامعة الملك سعود غدًا وظائف شاغرة لدى شركة Ericsson واتساب يتيح تحديثًا يزيد عدد مشاركي المجموعات السفير آل جابر: أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل وزيارة لدعم الشعب اليمني 8 طالبات نيجيريات يفرون بعد أسبوعين من خطفهن
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لعمليات إجلاء من السودان برعاية الحكومة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه إطلاق النار بكثافة في العاصمة السودانية رغم بدء سريان هدنة.
وأضافت المتحدثة كارين جان بيير للصحفيين، أنه يتعين على الأمريكيين الموجودين في السودان التحصن بمكان آمن.
أدانت لجنة أطباء السودان المركزية الحرب الدائرة في السودان، قبل أن تكشف أعداد الضحايا والجرحى جراء أيام القتال الأولى.
وتتزايد معدلات القتلى والإصابات بوتيرة متفاقمة، تنذر بما لا يحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس والأرواح البريئة، بالإضافة لتعقيد الحياة العامة وصعوبة إجلاء وحصر قتلى ومصابين وعالقين ومحتجزين آخرين، ومما يزيد الأمر سوءًا خروج العديد من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة بسبب ضربها بالقذائف، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي وشح الإمدادات والمعينات عطفًا على استخدام بعضها كارتكازات، وهو أمر يعتبر جريمة إنسانية وأخلاقية تنافي القوانين والنظم والتقاليد والأعراف.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية: “إننا إذ ندين بأشد العبارات هذه الحرب الدائر رحاها، فإننا نناشد ونطالب بفتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين وتوصيل المؤونات الغذائية والدوائية”.
نوهت لجنة أطباء السودان المركزية إلى أن هذا الحصر هو ما وصلت إليه، وأن هناك العديد من القتلى والمصابين لم يتم الوصول إليهم وهم خارج نطاق حصرهم، فيما بلغ إجمالي القتلى المدنيين منذ بداية الحرب 144 قتيلًا.
وبلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الحرب 1409 حالات إصابة تشمل المدنيين والعسكريين معًا.