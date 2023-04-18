Icon

280 ألف مصلٍّ يحيون ليلة 27 رمضان بالمسجد الأقصى Icon خشوع الشيخ السديس في دعاء التهجد ليلة 27 رمضان Icon البيت الأبيض يهاجم البرازيل Icon لقطات لـ جهود أمن العمرة في تنظيم الحشود ليلة 27 رمضان Icon أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت Icon السيول تغمر الطرق في حائل ولقطات توثق Icon 6 موظفين يبيضون 1.6 مليار دولار في الدنمارك Icon 3 ملايين مصلٍّ في ليلة 27 رمضان بالحرمين: اللهم اعف عنا Icon توقعات بهطول أمطار على العاصمة المقدسة والجموم Icon تحطم زجاج سيارة على طريق عفيف بسبب حبات البرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد تصريحات رئيسها عن أوكرانيا

البيت الأبيض يهاجم البرازيل

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ صباحاً
البيت الأبيض يهاجم البرازيل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شن البيت الأبيض، أمس الاثنين، هجومًا شديدًا على البرازيل، بعد أن أكد رئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال زيارته إلى بكين أن الولايات المتحدة تشجع الحرب في أوكرانيا.

تصريحات جون كيربي

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين: إنه فيما يخص هذه الحالة، فإن البرازيل تردد الدعاية الروسية والصينية من دون أن تنظر بتاتًا إلى الحقائق، على حد قوله.

وزعم كيربي أن رسالة لولا بشأن الأزمة الأوكرانية تنطوي على “إشكالية كبيرة”، مضيفًا أن واشنطن “لا اعتراض لديها على أي بلد يريد المساعدة في وضع حد للحرب”.

وأكمل: “من الواضح أننا نريد وضع حدّ للحرب.. هذا الأمر يمكن أن يحصل الآن، اليوم إذا أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يوقف مهاجمة أوكرانيا وأن يسحب قواته”.

تصريحات البرازيل

ورأى كيربي أن التعليقات الأخيرة للبرازيل التي تشير إلى أنه يتعين على أوكرانيا أن تتخلى رسميًّا عن القرم في إطار تنازل من أجل السلام، مضللة بكل بساطة، خصوصًا بالنسبة إلى بلد مثل البرازيل التي صوتت (في الأمم المتّحدة) لصالح دعم مبادئ السيادة ووحدة الأراضي.

وجاءت تصريحات كيربي بعد أن شدد لولا أمس السبت خلال زيارة إلى بكين التقى خلالها نظيره الصيني شي جين بينغ على أنه يتعيّن “على الولايات المتحدة أن توقِف تشجيع الحرب وأن تبدأ بالحديث عن السلام، ويجب أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بالحديث عن السلام”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد على...

السعودية اليوم
طوارئ في الإكوادور لمواجهة عصابات المخدرات
العالم

طوارئ في الإكوادور لمواجهة عصابات المخدرات

العالم
السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر جمعية إسلامية بالهند
أخبار رئيسية

السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر...

أخبار رئيسية
النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على وظائفها
السعودية اليوم

النيابة العامة تعلن أسماء المقبولين والمقبولات على...

السعودية اليوم
لقطات لمائدة رمضانية طولها تخطى ألف متر بالقاهرة
غرائب

لقطات لمائدة رمضانية طولها تخطى ألف متر...

غرائب
مباراة الهلال تحسم مصير جارسيا مع النصر
آخر الاخبار

مباراة الهلال تحسم مصير جارسيا مع النصر

آخر الاخبار
القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد ليشتنشتاين
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب البرتغال ضد...

الرياضة
رئاسة الحرمين تفعل خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تفعل خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار...

السعودية اليوم