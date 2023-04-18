البيت الأبيض يهاجم البرازيل

شن البيت الأبيض، أمس الاثنين، هجومًا شديدًا على البرازيل، بعد أن أكد رئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال زيارته إلى بكين أن الولايات المتحدة تشجع الحرب في أوكرانيا.

تصريحات جون كيربي

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين: إنه فيما يخص هذه الحالة، فإن البرازيل تردد الدعاية الروسية والصينية من دون أن تنظر بتاتًا إلى الحقائق، على حد قوله.

وزعم كيربي أن رسالة لولا بشأن الأزمة الأوكرانية تنطوي على “إشكالية كبيرة”، مضيفًا أن واشنطن “لا اعتراض لديها على أي بلد يريد المساعدة في وضع حد للحرب”.

وأكمل: “من الواضح أننا نريد وضع حدّ للحرب.. هذا الأمر يمكن أن يحصل الآن، اليوم إذا أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يوقف مهاجمة أوكرانيا وأن يسحب قواته”.

تصريحات البرازيل

ورأى كيربي أن التعليقات الأخيرة للبرازيل التي تشير إلى أنه يتعين على أوكرانيا أن تتخلى رسميًّا عن القرم في إطار تنازل من أجل السلام، مضللة بكل بساطة، خصوصًا بالنسبة إلى بلد مثل البرازيل التي صوتت (في الأمم المتّحدة) لصالح دعم مبادئ السيادة ووحدة الأراضي.

وجاءت تصريحات كيربي بعد أن شدد لولا أمس السبت خلال زيارة إلى بكين التقى خلالها نظيره الصيني شي جين بينغ على أنه يتعيّن “على الولايات المتحدة أن توقِف تشجيع الحرب وأن تبدأ بالحديث عن السلام، ويجب أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بالحديث عن السلام”.