التأمينات الاجتماعية تعلن فتح باب التوظيف للجنسين

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فتح باب التوظيف (رجال / نساء) للوظائف الإدارية والتقنية والهندسية بمختلف فروعها بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المجالات الوظيفية:

– الهندسة (الصناعية، الكيميائية، البيئية).

– إدارة (المشاريع، العمليات، الجودة).

– الموارد البشرية.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المخاطر.

– تقنية المعلومات والأمن السيبراني.

– نظم المعلومـات الإداريـة.

– التسويق والإعلام.

– المالية والمحاسبة.

– بحـوث العمليات.

– العلوم الاكتوارية.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- مؤهل في المجالات الوظيفية الموضحة أعلاه.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

المزايا:

1- تدريب وتطوير مهني.

2- بيئة عمل جاذبة.

3- برامج الشهادات المهنية.

4- برنامج الابتعاث لمرحلة الماجستير.

5- أكاديمية التأمينات.

6- برنامج النخبة لحديثي التخرج.

ملاحظة:

– تأمل المؤسسة من المتقدمين والمتقدمات بناء السيرة الذاتية وسوف يتم التواصل معك في حال مناسبة المؤهلات والخبرات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/13هـ الموافق 2023/04/04م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا