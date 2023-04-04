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في مختلف الفروع على مستوى المملكة

التأمينات الاجتماعية تعلن فتح باب التوظيف للجنسين

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
التأمينات الاجتماعية تعلن فتح باب التوظيف للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فتح باب التوظيف (رجال / نساء) للوظائف الإدارية والتقنية والهندسية بمختلف فروعها بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المجالات الوظيفية:

– الهندسة (الصناعية، الكيميائية، البيئية).
– إدارة (المشاريع، العمليات، الجودة).
– الموارد البشرية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المخاطر.
– تقنية المعلومات والأمن السيبراني.
– نظم المعلومـات الإداريـة.
– التسويق والإعلام.
– المالية والمحاسبة.
– بحـوث العمليات.
– العلوم الاكتوارية.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- مؤهل في المجالات الوظيفية الموضحة أعلاه.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

المزايا:
1- تدريب وتطوير مهني.
2- بيئة عمل جاذبة.
3- برامج الشهادات المهنية.
4- برنامج الابتعاث لمرحلة الماجستير.
5- أكاديمية التأمينات.
6- برنامج النخبة لحديثي التخرج.

ملاحظة:

– تأمل المؤسسة من المتقدمين والمتقدمات بناء السيرة الذاتية وسوف يتم التواصل معك في حال مناسبة المؤهلات والخبرات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/13هـ الموافق 2023/04/04م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/09/22هـ الموافق 2023/04/13م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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