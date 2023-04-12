ترامب يوجه إهانة قاسية لـ ماكرون وظائف بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا التأمينات: 5 شروط لاستحقاق دعم ساند العريش استراحة للمزارع الأحسائي واستعادة لذكريات الماضي الصين: تطويق تايوان رسالة تحذير جدية موعد أذان المغرب اليوم 21 رمضان بجميع المناطق إيلون ماسك يستبدل تويتر بحرفه المفضل المراعي توزع أرباحاً نقدية بنسبة 10% على المساهمين برق ورعد وهطول أمطار شرق ينبع النخل شركة الأهلي إسناد تعلن عن 75 وظيفة شاغرة
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط استحقاق المستفيد لدعم ساند.
وأصدرت التأمينات، عبر حسابها في “تويتر” اليوم، تنبهًا حول شروط صرف تعويض ساند وأسباب الاستبعاد.
وتابعت التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن تعويض ساند يُصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته.
1 – الإفلاس.
2 – إنهاء النشاط.
3 – فصل بموجب المادة “77”.
4 – انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.
5 – الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل.