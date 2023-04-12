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التأمينات: 5 شروط لاستحقاق دعم ساند

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
التأمينات: 5 شروط لاستحقاق دعم ساند
المواطن - فريق التحرير

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط استحقاق المستفيد لدعم ساند.

وأصدرت التأمينات، عبر حسابها في “تويتر” اليوم، تنبهًا حول شروط صرف تعويض ساند وأسباب الاستبعاد.

وتابعت التأمينات، عبر حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن تعويض ساند يُصرف لمن ترك العمل لسبب خارج عن إرادته.

أسباب استحقاق دعم ساند

1 – الإفلاس.

2 – إنهاء النشاط.

3 – فصل بموجب المادة “77”.

4 – انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل.

5 – الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل.

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