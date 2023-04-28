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عُثر داخل غرفته على أغراض صادمة

التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة عن مسرب وثائق البنتاغون

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة عن مسرب وثائق البنتاغون
المواطن - فريق التحرير

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كشفت المحكمة أن مسرب وثائق البنتاغون، جاك تيكشيرا، البالغ 21 عامًا أبدى رغبته في قتل الكثير من الناس حول العالم وعلق الميداليات العسكرية الروسية على جدار غرفة نومه.

وأفادت وثائق المحكمة أن تيكشيرا أدلى بانتظام بتعليقات عنيفة، وتلميحات بالقتل، بما في ذلك قوله إنه سيقتل عددًا كبيرًا من الناس من أجل إعدام أصحاب العقول الضعيفة، كما زين جدران غرفته بصور بشرية كأهداف مثقوبة بالرصاص.

أغراض صادمة في غرفته

ووفقًا للوثائق فقد أبقى المدعى عليه خزانة سلاحه على بعد قدمين تقريبًا من سريره وكانت تحتوي على أسلحة متعددة، بما في ذلك مسدسات وبنادق آلية وبنادق رش وسلاح عالي السعة من طراز AK وقناع غاز.

كما عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على ذخيرة وأكياس تكتيكية على خزانة ملابسه.

وبحسب موقع العربية، أشارت الوثائق إلى أنه تم إيقافه من المدرسة الثانوية بعد أن سمع زميل له ملاحظاته حول استخدام الأسلحة، بما في ذلك قنابل المولوتوف، والبنادق في المدرسة والتهديدات العنصرية، وعندما سئل عن ذلك، قال إن التعليقات كانت إشارة إلى لعبة فيديو.

 التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة عن مسرب وثائق البنتاغون

اعتقال مسرب وثائق البنتاغون

ويشار إلى أن تيكشيرا اُعتقل منتصف الشهر الجاري، من قبل عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي جاؤوا بسيارة مدرعة ومعدات عسكرية وحاصروا منزله في دايتون بولاية ماساتشوستس، بعد اتهامه بتسريب وثائق سرية وحساسة وضعت أمريكا في موقف حرج مع حلفائها.

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