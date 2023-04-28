التحكيم يثير الجدل في دوري روشن السعودي

تعرض التحكيم لانتقادات قوية في المباريات الأخيرة من دوري روشن السعودي، حيث يرى جمهور كل ناد؛ أن فريقه يتعرض لظلم تحكيمي كبير، على الرغم من وجود تقنية الـVAR.

تركي الغامدي: من هذا الحكم ومن وين جاي ؟ موسم يضيع بسبب أخطاء الحكام .. التحكيم شال #الاتحاد شيل 👀 .. من الظلم ان يقولوا "الاتحاد استفاد تحكيمياً"#الاتحاد_الشباب#أكشن_مع_وليد⁩

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⁦#MBCAction pic.twitter.com/OZ7vKC5gsT — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 27, 2023

انتقاد حكام لقاء الاتحاد والشباب

وشهدت الساعات القليلة الماضية تعرض حكام مباراة الاتحاد والشباب التي أُقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، لانتقادات عنيفة، رغم احتساب ركلتي جزاء لكل فريق.

وتحدث الناقد الرياضي تركي الغامدي خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: من هذا الحكم ومن وين جاي؟.. موسم يضيع بسبب أخطاء الحكام.. التحكيم شال الاتحاد شيل”.

وقال خالد الشنيف خلال تصريحاته لبرنامج “ملعب SBC”: أخطاء التحكيم لن تتوقف”، وقال محمد الصدعان لبرنامج “كورة”: “الحكم هو النقطة الأضعف في مباراة الاتحاد والشباب، وركلة جزاء الثانية للاتحاد غير صحيحة”.

معاناة الاتحاد بدوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، انقسمت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن المتضرر من التحكيم في دوري روشن السعودي، وذهبت الغالبية أن الاتحاد أكثر من عانى من الأخطاء خاصة في الموسمين الماضيين.

وقال الإحصائي عبدالرحمن السالمي: “صحيح فزنا لكن إلى متى ستستمر هذه الكوارث في دوري روشن السعودي؟، كوارث تحكيمية كادت تتسبب بضياع المباراة، ركلتي جزاء لم تحتسب وطرد على مدافع الشباب، لم يتم، بل ولم يتم إعطاؤه بطاقة صفراء حتى!”.

وواصل السالمي حديثه عبر “تويتر”، قائلًا: “نعم.. الاتحاد غلب الخصوم.. رغمًا عن التحكيم لكن هذا لا يعني أن يُسلَب حقه.. يكفي عبث!”.

وأضاف: “الدوري الموسم الماضي سُلِب من الاتحاد بكوارث تحكيمية، الدوري الموسم قبل الماضي أيضًا سُلِب من الاتحاد بكوارث تحكيمية، دوري روشن السعودي هذا الموسم سيحققه الاتحاد بإذن الله رغمًا عن التحكيم، فلدينا نونو سانتو والنمور”.

وكتب عبدالله فلاته: ” حينما تهزم سوء التحكيم والإرهاق وتتفوق بعقلية مدرب داهية على متغيرات المباراة الصعبة والنقص وتتغلب على ثاني أقوى فرق دوري روشن السعودي حالياً فأنت تستحق أن تكون في القمة وتتربع عليها…. وفالك الدوري يا عميد”.

وعلق أحمد بن سليمان السهيان قائلًا: “بحسب دائرة التحكيم المستفيد الأول من (الأخطاء) التحكيمية في دوري روشن السعودي، الاتحاد ثم الهلال”، وكتب شاعر: ” النصر استفاد من التحكيم أكثر من غيره وأكثر نادٍ تضرر الهلال وبالأرقام”.

وقال فهد: “جميع الأندية تضررت من التحكيم من فين نجيب لكم حكام غير الأجانب”، وكتب أبو محمد: “الأخطاء التقديرية والتي يختلف عليها المحللون موجودة في كل المسابقات بالعالم، المشكلة بالأخطاء الواضحة التي لا يختلف عليها مع وجود فار!”.