التحكيم يثير غضب إشبيلية

أصدر نادي إشبيلية، بيانًا رسميًا، أبدى من خلاله استياءه الشديد من المعاملة التي يلقاها من جانب الحكام ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي.

بيان غاضب

وذكر النادي في بيانه: “إشبيلية يريد أن يسجل قلقه العميق ومعارضته للعديد من القرارات التحكيمية التي أقرت هذا الموسم فيما يتعلق بالبطاقات الصفراء والحمراء التي صدرت بحق لاعبينا”.

وأضاف: “إشبيلية لا يمكنه أن يتفق مع العديد من القرارات المتعلقة بالإنذارات الصادرة بحق لاعبينا، والتي تسببت في أضرار خطيرة لنا على المدى الطويل في الدوري الإسباني”.

وجاء في ختام بيان النادي: “متوسط إحصائيات الدوري الإسباني لكرة القدم يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار عاجل”.

إشبيلية بالدوري الإسباني

وجاء بيان النادي، بعد حصول الفريق الأول لكرة القدم على 91 بطاقة صفراء و11 بطاقة حمراء، على الرغم من ارتكابه لـ329 مخالفة فقط، ليصبح الأكثر حصولًا على الإنذارات هذا الموسم، رغم ارتكاب 13 فريقًا مخالفات أكثر من منه.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية ضد نظيره سيلتا فيجو بالأمس، في المباراة التي شهدت طرد الثنائي باب جايي وماركوس أكونيا، لتنتهي المباراة بالتعادل بعدما كان متقدمًا بهدفين دون رد.

ويحتل الفريق المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 32 نقطة، من الفوز في 8 مباريات والتعادل مثلهم، وخسر 12 لقاء.