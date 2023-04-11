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للتوعية بمخاطر الألعاب النارية

التخصصي للعيون يطلق حملة نبغاها صفر

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٣ مساءً
التخصصي للعيون يطلق حملة نبغاها صفر
المواطن - واس

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يدشن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، اليوم الثلاثاء، حملة توعوية تحت شعار “نبغاها صفر” والتي تهدف لرفع الوعي لدى المجتمع بخطورة الألعاب النارية والوقاية من إصابات العين الناتجة عن اللعب بالألعاب النارية وبالتالي تقليل معدل الاعتلال البصري والعمى في المملكة العربية السعودية.

توعية ونصائح

وتتضمن الحملة، التوعية الصحية حول الأضرار الصحية المرتبطة باستخدام الألعاب النارية وكيفية الحد من هذه المخاطر، كما تشمل أيضًا نصائح حول كيفية الحفاظ على العيون والوقاية من الأضرار الناجمة عن استخدام هذه الألعاب والمخاطر التي قد تسببها كالحروق والتلف الدائم للعيون وفقدان البصر.

يشار إلى أن انطلاق هذه الحملة يأتي قبيل مناسبات الأعياد والتي ترتبط عادةً بإقتناء الألعاب النارية.

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