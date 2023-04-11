التخصصي للعيون يطلق حملة نبغاها صفر

يدشن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، اليوم الثلاثاء، حملة توعوية تحت شعار “نبغاها صفر” والتي تهدف لرفع الوعي لدى المجتمع بخطورة الألعاب النارية والوقاية من إصابات العين الناتجة عن اللعب بالألعاب النارية وبالتالي تقليل معدل الاعتلال البصري والعمى في المملكة العربية السعودية.

توعية ونصائح

وتتضمن الحملة، التوعية الصحية حول الأضرار الصحية المرتبطة باستخدام الألعاب النارية وكيفية الحد من هذه المخاطر، كما تشمل أيضًا نصائح حول كيفية الحفاظ على العيون والوقاية من الأضرار الناجمة عن استخدام هذه الألعاب والمخاطر التي قد تسببها كالحروق والتلف الدائم للعيون وفقدان البصر.

يشار إلى أن انطلاق هذه الحملة يأتي قبيل مناسبات الأعياد والتي ترتبط عادةً بإقتناء الألعاب النارية.