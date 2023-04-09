التدخين سبب الإصابة بـ10 أنواع من السرطان

كشف الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور ماجد الفياض، أبطأ وأسرع أنواع السرطانات نموًا.

أسرع الأنواع

وقال الفياض في برنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن من أبطأ أنواع السرطانات نموًا هو سرطان الغدة الدرقية.، البروستاتا، القولون، أما من أسرع أنواع السرطانات نموًا هو الليمفاوي، حيث يزداد الحجم كل يومين، كذلك سرطان الدم.

وأشار إلى أن السرطان الذي ينمو بشكل أسرع يكون استجابته للعلاج الكيماوي أكثر، موضحًا أن سرعة تكاثر السرطان ليس بالضرورة تعكس سوءه.

التدخين وعلاقته

ولفت إلى أن التدخين يُمهد للإصابة بـ10 أنواع من السرطان، من أبرزها سرطان المثانة، الفم، الحنجرة، الرئة، الكبد، فهو ليس سببًا ولكن له علاقة بالإصابة.

ووجه الفياض نصيحة لكل فتاة وسيدة فوق سن الـ20 عامًا، بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بتعلم الفحص اليدوي من خلال طبيب، وفي حال شعورها بورم تذهب على الفور له ليؤكد أو ينفي.

وأوضح أن بعد الفحص اليدوي يوجد الأشعة المامو جرام كل سنتين، والتي تكشف الأورام في بدايتها.