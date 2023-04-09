التدخين سبب الإصابة بـ10 أنواع من السرطان

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كشف الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور ماجد الفياض، أبطأ وأسرع أنواع السرطانات نموًا.
الدكتور ماجد الفياض يوضح أسرع وأبطأ أنواع السرطانات نمواً #ماجد_الفياض_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/WIqYjJSi7X
— الليوان (@almodifershow) April 8, 2023
وقال الفياض في برنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن من أبطأ أنواع السرطانات نموًا هو سرطان الغدة الدرقية.، البروستاتا، القولون، أما من أسرع أنواع السرطانات نموًا هو الليمفاوي، حيث يزداد الحجم كل يومين، كذلك سرطان الدم.
وأشار إلى أن السرطان الذي ينمو بشكل أسرع يكون استجابته للعلاج الكيماوي أكثر، موضحًا أن سرعة تكاثر السرطان ليس بالضرورة تعكس سوءه.
ولفت إلى أن التدخين يُمهد للإصابة بـ10 أنواع من السرطان، من أبرزها سرطان المثانة، الفم، الحنجرة، الرئة، الكبد، فهو ليس سببًا ولكن له علاقة بالإصابة.
الدكتور ماجد الفياض: التدخين يُمهد للإصابة بـ10 أنواع من السرطان#ماجد_الفياض_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/q5psyP2eEh
— الليوان (@almodifershow) April 8, 2023
ووجه الفياض نصيحة لكل فتاة وسيدة فوق سن الـ20 عامًا، بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بتعلم الفحص اليدوي من خلال طبيب، وفي حال شعورها بورم تذهب على الفور له ليؤكد أو ينفي.
وأوضح أن بعد الفحص اليدوي يوجد الأشعة المامو جرام كل سنتين، والتي تكشف الأورام في بدايتها.