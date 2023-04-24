التدخين مرض عضوي أضراره تشبه السل الرئوي

حذر الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات من خطورة التدخين على الصحة، مؤكدًا أنه يسبب نقصان الوزن مثل السل الرئوي.

أضرار التدخين

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن “التدخين يخفض الوزن لأنه بمثابة مرض عضوي، وأثره شديد على الخلايا”.

التدخين والسل

وأضاف الخضيري أن التدخين مثل السل الرئوي، موضحًا أن مرض السل الرئوي يخفض الوزن، وتأثير الدخان مثل تأثير السل الرئوي بالضبط؛ لأنه مرض فهما يتشابهان بالضرر.