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بناء على تقارير الأرصاد

التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بُعد غدًا بـ 4 محافظات

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بُعد غدًا بـ 4 محافظات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، تعليق التدريب الحضوري والتحول إلى التدريب عن بُعد غدًا الأحد.

وقال حساب التدريب التقني بموقع “تويتر” “بناء على ما ورد من الجهات المختصة والمتابعة للحالة الجوية تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني والتحول للتدريب عن بُعد يوم غد الأحد بالطائف ورنية وتربة وميسان.

تعليق الدراسة

وكانت إدارة تعليم الطائف قررت تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بناءً على تقارير الأرصاد.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الأحد 18 / 9 / 1444 بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

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