التسجيل في الاعتكاف بالمسجد النبوي اعتبارًا من الثلاثاء

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الأحد، عن موعد التسجيل في الاعتكاف بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان لعام 1444 هـ.

وأوضحت الوكالة عبر إنفوجراف صادر عنها أن التسجيل في الاعتكاف بالمسجد النبوي سيكون، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل من خلال تطبيق “زائرون”، وذلك عبر الرابط التالي (هنا).

ولفتت إلى أن إصدار تصاريح الاعتكاف ستكون وفق الطاقة الاستيعابية.

جموع غفيرة

ويستقبل المسجد النبوي خلال أيام رمضان جموعًا غفيرة من الصائمين، والذين يبذلون خلالها أعمال البر والطاعات، وكسب الخيرات، ابتغاء الثواب ورفعة الدرجات.

وتقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية والتطوعية ذات العلاقة كل سبل الرعاية للعناية بجموع المصلين الصائمين، وتوفير الخدمات الميدانية والتنظيمية والإرشادية لهم، والإشراف على اصطفاف الصائمين حول سفر الإفطار آمنين مطمئنين يرجون رحمة ربّهم ورضوانه.