التشكيلة الرسمية لـ قمة مان سيتي ضد آرسنال

كشف المدربان، الإسباني بيب جوارديولا ومواطنه ميكيل أرتيتا عن تشكيلة مباراة مان سيتي ضد آرسنال، التي تنطلق- بعد قليل- في الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

مان سيتي ضد آرسنال

وجاء تشكيل مانشستر سيتي صاحب الأرض مكونًا من: “إيدرسون، ووكر، دياز، أكانجي، ستونز، رودريجو، دي بروين، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.

أما تشكيل آرسنال فجاء مكونًا من: “رامسديل في حراسة المرمى، وايت، هولدينج، جابرييل، زينتشينكو، بارتي، تشاكا، أوديجارد، ساكا، مارتينيلي، جيسوس”.

موعد المباراة

وتُقام المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BT SPORT 1 HD, BEIN SPORTS CONNECT”.

وقبل مباراة مان سيتي ضد آرسنال اليوم، يتواجد الجانرز في الصدارة برصيد 75 نقطة، ويبحث عن الفوز ليصل للنقطة رقم 78 ويوسع الفارق مع الوصيف مانشستر سيتي.

أما مانشستر سيتي فيتواجد في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 70 نقطة.

وكان آرسنال تعادل تعادلًا مثيرًا أمام نادي ساوثهامبتون بثلاثية لكل فريق يوم الجمعة الماضية، في الجولة الـ32 بعد أن كان الجانرز متأخرًا بثلاثية لهدف ضد ساوثهامبتون.

أما مانشستر سيتي ففاز يوم 15 إبريل الجاري على نادي ليستر سيتي في الجولة الـ31 بثلاثية لهدف.