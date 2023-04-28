التشكيلة الرسمية لـ مباراة النصر والرائد

كشف المدربان الكرواتي دينكو والروماني سوموديكا تشكيلة مباراة النصر والرائد، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مباراة النصر والرائد

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، علي لاجامي، ألفارو جونزاليس، جيسلان كونان، علي الحسن، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو”.

أما تشكيل نادي الرائد فجاء مكونًا من: “سيلفيو لونج، عبدالله الفهد، عوض خميس، محمد الدوسري، محمد سالم، محمد فوزير، داميان يوكوفيتش، تفاريس، منصور البيشي، ميتريتا، كريم بركاوي”.

وقبل مباراة النصر والرائد، قال المحلل الفني المصري أحمد عفيفي: إن نادي النصر أطلق النار على نفسه حينما قرر إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا قبل نهاية الموسم الحالي؛ مما تسبب في ضرر كبير للفريق على حد وصفه.

وتحدث عفيفي لـ قناة SSC قائلًا: “وصفي لما حدث في أصفر الرياض هو أن النادي العاصمي أطلق النار على نفسه حينما قرر إقالة غارسيا، المدرب الفرنسي كان متواجد في الموسم منذ بدايته وكان يبني فريقًا، الآن النادي عاد إلى نقطة الصفر بعد رحيله”.

وأضاف عفيفي: “أصفر الرياض عانى من الإصابات في أوقات حرجة بالموسم، ولا يوجد البديل القوي في الفريق الأول كذلك النادي لا يوجد به جناح قوي يُعتمد عليه مع كامل احترامي لأداء عبدالرحمن غريب وأيمن يحيى، لكنهم لاعبين لا يستطيعون حمل الفريق على أكتافهم”.

وواصل عفيفي: “حاليًّا لا يُوجد مدرب مناسب لنادي النصر، وجميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريب النادي كان مستواهم متوسط أو أقل من المتوسط بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا”.