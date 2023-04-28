Icon

التشكيلة الرسمية لـ مباراة النصر والرائد Icon تحذيرات من ثغرات في نظام كروم تهدد الذاكرة Icon مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا Icon الدفاع تذكر بموعد فتح القبول للوظائف العسكرية بمختلف التخصصات Icon ثنائية يوسف نياكاتي تُهدي الاتفاق فوزًا ثمينًا أمام ضمك Icon بريطانيا تنهي عمليات إجلاء رعاياها من السودان غدًا Icon رئيس الـ بي بي سي يستقيل بسبب بوريس جونسون Icon الفتح والوحدة يرتضيان التعادل Icon يمني حاول تهريب القات فسقط في قبضة الأمن Icon زكريا هوساوي مهدد بالغياب 6 مباريات ودفع 60 ألف ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تنطلق بعد قليل في الجولة الـ24 من دوري روشن

التشكيلة الرسمية لـ مباراة النصر والرائد

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
التشكيلة الرسمية لـ مباراة النصر والرائد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدربان الكرواتي دينكو والروماني سوموديكا تشكيلة مباراة النصر والرائد، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مباراة النصر والرائد

وجاء تشكيل النصر مكونًا من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، علي لاجامي، ألفارو جونزاليس، جيسلان كونان، علي الحسن، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، أيمن يحيى، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو”.

أما تشكيل نادي الرائد فجاء مكونًا من: “سيلفيو لونج، عبدالله الفهد، عوض خميس، محمد الدوسري، محمد سالم، محمد فوزير، داميان يوكوفيتش، تفاريس، منصور البيشي، ميتريتا، كريم بركاوي”.

تشكيل النصر لمواجهة الرائد

وقبل مباراة النصر والرائد، قال المحلل الفني المصري أحمد عفيفي: إن نادي النصر أطلق النار على نفسه حينما قرر إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا قبل نهاية الموسم الحالي؛ مما تسبب في ضرر كبير للفريق على حد وصفه.

وتحدث عفيفي لـ قناة SSC قائلًا: “وصفي لما حدث في أصفر الرياض هو أن النادي العاصمي أطلق النار على نفسه حينما قرر إقالة غارسيا، المدرب الفرنسي كان متواجد في الموسم منذ بدايته وكان يبني فريقًا، الآن النادي عاد إلى نقطة الصفر بعد رحيله”.

تشكيل الرائد لمواجهة النصر

وأضاف عفيفي: “أصفر الرياض عانى من الإصابات في أوقات حرجة بالموسم، ولا يوجد البديل القوي في الفريق الأول كذلك النادي لا يوجد به جناح قوي يُعتمد عليه مع كامل احترامي لأداء عبدالرحمن غريب وأيمن يحيى، لكنهم لاعبين لا يستطيعون حمل الفريق على أكتافهم”.

وواصل عفيفي: “حاليًّا لا يُوجد مدرب مناسب لنادي النصر، وجميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريب النادي كان مستواهم متوسط أو أقل من المتوسط بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء على المصلين
السعودية اليوم

السعودية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للأقصى والاعتداء...

السعودية اليوم
أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني من “سكة سفر” على MBC1 وشاهد
السعودية اليوم

أحداث كوميدية بنكهة جنوبية في الموسم الثاني...

السعودية اليوم
أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت
غرائب

أصغر قمر صناعي بحجم علبة الكبريت

غرائب
حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا وبيلاروسيا
تقارير

حرب أوكرانيا قد تتكرر في مولدوفا وجورجيا...

تقارير
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وظائف
فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف
الرياضة

فوز ثمين لـ الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا...

الرياضة
رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار
الرياضة

رينزو لوبيز يتألق أمام الكبار

الرياضة
مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة 24 رمضان
السعودية اليوم

مشهد مهيب لامتلاء صحن الطواف بالمعتمرين ليلة...

السعودية اليوم