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ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري روشن

التشكيل الرسمي لديربي الهلال والشباب

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ مساءً
التشكيل الرسمي لديربي الهلال والشباب
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان الأرجنتيني رامون دياز والإسباني مورينو تشكيلة ديربي الهلال والشباب الذي ينطلق- بعد قليل- في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال والشباب 

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، جانج هيون سو، محمد البريك، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو”.

تشكيل الهلال لمواجهة الشباب

أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كريستيان جوانكا، آرون بوبيندزا، سانتي مينا”.

موعد المباراة 

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الـ10 مساءً حيث تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثالث.

تشكيل الشباب لمواجهة الهلال

 

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