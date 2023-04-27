التشكيل الرسمي لـ مباراة الاتحاد ضد الشباب

كشف المدربان البرتغالي نونو سانتو والإسباني مورينو تشكيلة مباراة الاتحاد ضد الشباب، التي تنطلق- بعد قليل- في الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد ضد الشباب

وجاء تشكيل نادي الاتحاد صاحب الأرض مكونًا من: “مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان، أحمد بامسعود، طارق حامد، إيجور كورونادو، برونو هنريكي، عبدالرحمن العبود، رومارينيو، حمدالله”.

أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج في حراسة المرمى، خالد الغامدي، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كريستيان جوانكا، آرون بوبيندزا، سانتي مينا”.

وقبل مباراة الاتحاد ضد الشباب، يُقدم الشباب بقيادة مدربه الإسباني مورينو مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

أرقام مميزة لـ الشباب

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال النصف ساعة الأولى من مباريات دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 17 هدفًا.

ويتصدر الليوث قائمة الأقوى هجوميًا بعد مرور 23 جولة من دوري روشن السعودي برصيد 49 هدفًا، بالتساوي مع النصر الذي خاض مباراة أكثر، فيما يحتل المركز الثالث بقائمة الأقوى دفاعيًّا، حيث استقبل 22 هدفًا.

وقبل قمة اليوم المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.