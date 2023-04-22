التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والرجاء المغربي

أعلن المديران الفنيان السويسري مارسبل كولر ومنذر الكبير، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي والرجاء المغربي التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة الأهلي والرجاء

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز وتسهيل مهمته في التأهل، فيما يأمل الرجاء المغربي الظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل المارد الأحمر في مباراة الأهلي والرجاء، كالتالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان عطية، بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، كالتالي؛ أنس الزنيني، جمال حركاس، مرواني الهدودي، محمد الناهيري، محمود بنتايج، روجر اهولو، وليد صبار، محمد زريدة، زكريا الهابطي، يسري بوزوك وحمزة خابا.