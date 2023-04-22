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ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا

التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والرجاء المغربي

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
التشكيل الرسمي لقمة الأهلي والرجاء المغربي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان السويسري مارسبل كولر ومنذر الكبير، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي والرجاء المغربي التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة الأهلي والرجاء

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي في الدوري المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز وتسهيل مهمته في التأهل، فيما يأمل الرجاء المغربي الظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

الرجاء المغربي
لاعبو الرجاء – المصدر @RCAofficiel

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل المارد الأحمر في مباراة الأهلي والرجاء، كالتالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان عطية، بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات.

الأهلي والرجاء
تشكيل الأهلي – المصدر @AlAhly

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، كالتالي؛ أنس الزنيني، جمال حركاس، مرواني الهدودي، محمد الناهيري، محمود بنتايج، روجر اهولو، وليد صبار، محمد زريدة، زكريا الهابطي، يسري بوزوك وحمزة خابا.

الأهلي ضد الرجاء
تشكيل الرجاء – المصدر @RCAofficiel
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