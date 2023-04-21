التشكيل الرسمي لمباراة أرسنال وساوثهامبتون

أعلن المدير الفني للجانرز، ميكيل أرتيتا عن التشكيل الرسمي لفريقه في مباراة أرسنال وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة أرسنال وساوثهامبتون

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال وساوثهامبتون، بعد قليل، على ملعب الإمارات، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، فيما يقع ساوثهامبتون في المركز الأخير برصيد 23 نقطة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال لاستعادة توازنه بعد تعثره بالتعادل في آخر مباراتين، وتحقيق الفوز ضد ساوثهامبتون اليوم، لتعزيز تواجده بالصدارة.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الجانرز في مباراة أرسنال وساوثهامبتون، كالتالي؛ آرون رامسديل، بن وايت، روب هولدينج، جابرييل، أولكسندر زينشينكو، توماس بارتي، باتريك فييرا، مارتين أوديجارد، بوكايو ساكا، غابرييل جيسوس ومارتينيلي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساوثهامبتون في مباراة اليوم، كالتالي؛ جافين بازونو، كيلي بيترس، أرميل بيلا كوتشاب، يان بيدناريك، بيرو، روميرو لافيا، جيمس وارد براوس، محمد اليونسي، كارلوس ألكاراز، ثيو والكوت وأرمسترونج.