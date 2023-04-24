أعلن المديران الفنيان الكرواتي دينكو إيليتشيتش والتشيلي لويس سييرا، عن التشكيل الرسمي لمباراة النصر والوحدة ضمن منافسات كأس الملك.

مباراة النصر والوحدة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والوحدة، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، على ملعب الأول بارك في الرياض.

ويواجه الفائز من مباراة النصر ضد الوحدة اليوم في نهائي كأس الملك، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما نجح في الفوز على الاتحاد بالأمس بهدف دون رد، في المواجهة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

تشكيل المباراة

وجاء تشكيل العالمي في مباراة النصر والوحدة، كالتالي؛ نواف العقيدي، سلطان الغنام، ألفارو غونزاليس، علي لاجامي، غيسلان كونان، عبدالله الخيبري، علي الحسن، لويز جوستافو، عبدالرحمن غريب، أندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، كالتالي؛ منير محمدي، أمير كردي، عبدالله الحافظ، أوسكار دوراتي، عبدالإله بخاري، فيصل فجر، وليد باخشوين، علاء حجي، عبدالكريم يودا، أنسيلمو دي مورايس وبوغيل.