أعلن المديران الفنيان إيريك تين هاج وروبيرتو دي زيربي عن التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون التي ستنطلق، بعد قليل.

مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون على ملعب “ويمبلي”، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيواجه الفائز من مباراة اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الذي تفوق على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد بالأمس.

وسبق أن توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة من قبل، كان آخرها في موسم 2015\ 2016، فيما كانت أفضل نتيجة لبرايتون التأهل إلى نهائي عام 1983.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الشياطين الحمر في مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون اليوم، كالتالي؛ دافيد دي خيا، لينديلوف، برونو فيرنانديز، أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد، إريكسن، كاسيميرو، دالوت، أنتوني، لوك شاو ووان بيساكا.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون، كالتالي؛ روبرت سانشيز، آدم ويبستر، لويس دانك، سولي مارش، ماك أليستر، روس جونسون، داني ويلبيك، إينسيزو، ميتوتا، كايسيدو وإيستوبينان.