التشكيل المتوقع لـ ديربي الهلال والشباب

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مساء اليوم الجمعة، مباراة الهلال والشباب في ديربي الرياض وذلك في ختام مباريات الجولة الـ22 في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

توقيت المباراة

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الـ10 مساءً حيث تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الهلال مكونًا من: “المعيوف، جانج هيون سو، جحفلي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، كاريلو، كنو، كويلار، ميشايل، إيجالو، ماريجا”.

التشكيل المتوقع

أما التشكيل المتوقع لـ الشباب سيكون مكونًا من: “كيم جيو في حراسة المرمى، سانتوس، تمبكتي، متعب الحربي، فواز الصقور، بانيجا، جوانكا، كريتشوفياك، جوانكا، تركي العمار، بوبينزا، سانتي مينا”.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الشباب والهلال المرتقبة عبر قنوات SSC، وذلك بالإضافة إلى خدمة شاهد VIP، ويتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

ترتيب الهلال والشباب

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثالث.