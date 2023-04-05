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يترقب الجمهور كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة، في ظل الصراع القوي بينهما على خطف بطاقة التأهل في بطولة كأس ملك إسبانيا.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد برشلونة، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، على ملعب “كامب نو”.
وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على نظيره ريال مدريد في ملعبه “سانتياجو برنابيو” بهدف دون رد، سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه، ما يزيد من صعوبة كلاسيكو اليوم.
ويفقد الفريق الكتالوني، 4 لاعبين للإصابة في مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم، وهم؛ أندرياس كريستينسن، فرينكي دي يونج، بيدري وعثمان ديمبلي، فيما لا يغيب عن المرينغي سوى فيرلاند ميندي.
وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد ضد برشلونة، حيث أكدت أن تشافي هيرنانديز استقر على التشكيلة الأساسية، فيما يفاضل كارلو أنشيلوتي بين توني كروس وتشواميني في وسط الملعب.
ويتوقع أن يبدأ برشلونة كلاسيكو اليوم بالتشكيل التالي؛ تير شتيجن، أليخاندرو بالدي، ماركوس ألونسو، كوندي، أراوخو، سيرجيو بوسكيتس، روبرتو، كيسي، جافي، رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالتشكيل التالي؛ تيبو كورتوا، ناتشو، ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارافاخال، كامافينجا، لوكا مودريتش، تونس كروس “تشواميني”، رودريجو “فالفيردي” فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.