Icon

الشنة وسيلة حفظ التمور عند أهالي العلا قديمًا Icon مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الحوزة بعسير Icon معلمة تطلب تعويضًا 40 مليون دولار بعد اعتداء طالب عليها Icon لقطات للأمطار الغزيرة على أبها مع انخفاض الحرارة Icon ترتيب الدوري السعودي للمحترفين يشعل مواجهة الشباب والهلال Icon زيلينسكي يلمح بسقوط باخموت في أيدي الروس Icon إتاحة 12 موقفًا لنقل المصلين والمعتمرين Icon التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد ضد برشلونة Icon أمطار متوسطة ورياح على نجران حتى الـ8 مساءً Icon أبوحش شاب سعودي يعد 1000 وجبة رمضانية يوميًا بزنجبار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا

التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد ضد برشلونة

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد ضد برشلونة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يترقب الجمهور كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة، في ظل الصراع القوي بينهما على خطف بطاقة التأهل في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد ضد برشلونة

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد برشلونة، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، على ملعب “كامب نو”.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على نظيره ريال مدريد في ملعبه “سانتياجو برنابيو” بهدف دون رد، سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه، ما يزيد من صعوبة كلاسيكو اليوم.

برشلونة ضد ريال مدريد
جانب من المباراة – المصدر @realmadriden

التشكيل المتوقع

ويفقد الفريق الكتالوني، 4 لاعبين للإصابة في مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم، وهم؛ أندرياس كريستينسن، فرينكي دي يونج، بيدري وعثمان ديمبلي، فيما لا يغيب عن المرينغي سوى فيرلاند ميندي.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد ضد برشلونة، حيث أكدت أن تشافي هيرنانديز استقر على التشكيلة الأساسية، فيما يفاضل كارلو أنشيلوتي بين توني كروس وتشواميني في وسط الملعب.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

ويتوقع أن يبدأ برشلونة كلاسيكو اليوم بالتشكيل التالي؛ تير شتيجن، أليخاندرو بالدي، ماركوس ألونسو، كوندي، أراوخو، سيرجيو بوسكيتس، روبرتو، كيسي، جافي، رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بالتشكيل التالي؛ تيبو كورتوا، ناتشو، ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارافاخال، كامافينجا، لوكا مودريتش، تونس كروس “تشواميني”، رودريجو “فالفيردي” فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027
الرياضة

كارلوس جونيور باق في الشباب حتى 2027

الرياضة
أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض
السعودية اليوم

أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان...

السعودية اليوم
بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في المملكة
السعودية اليوم

بدء سريان قرار توطين قطاع البصريات في...

السعودية اليوم
100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

100 ألف مستفيد من خدمات العربات الكهربائية...

السعودية اليوم
تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان
السعودية اليوم

تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في وزارة الموارد البشرية

وظائف
زلزال جديد يضرب جنوب تركيا
العالم

زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

العالم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة...

السعودية اليوم