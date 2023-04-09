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ضمن منافسات الجولة الـ30

التشكيل المتوقع لقمة ليفربول وأرسنال

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ مساءً
التشكيل المتوقع لقمة ليفربول وأرسنال
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة ليفربول وأرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في ظل الصراع القوي للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

مباراة ليفربول وأرسنال

ومن المقرر أن يلعب ليفربول وأرسنال، اليوم الأحد عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ليفربول
لاعبو ليفربول – المصدر @premierleague

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 72 نقطة، فيما يقع ليفربول في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

آرسنال
لاعبو أرسنال – المصدر @premierleague

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويفقد الريدز خدمات نابي كيتا وكالفين رامزي في مباراة ليفربول وأرسنال اليوم، فيما يغيب عن الجانرز كل من؛ تومياسو، نيكيتياه، وويليام ساليبا.

ليفربول
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC

وكشفت شبكة “هو سكورد” عن التشكيل المتوقع لمباراة اليوم، حيث سيبدأ ليفربول بالتشكيل التالي؛ أليسون بيكر، روبرتسون، فيرجيل فان دايك، كوناتي، ألكسندر أرنولد، فابينيو، هندرسون، ميلنر، ديوجو جوتا، كود جاكبو ومحمد صلاح.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، بالتشكيل التالي؛ رامسديل، بن وايت، هولدينج، جابرييل، زينتشينكو، أوديجارد، بارتي، تشاكا، ساكا، جيسوس وتروسارد.

آرسنال ضد كريستال بالاس
لاعبو آرسنال – المصدر @Arsenal
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