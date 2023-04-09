التشكيل المتوقع لقمة ليفربول وأرسنال

تترقب الجماهير مباراة ليفربول وأرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في ظل الصراع القوي للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

مباراة ليفربول وأرسنال

ومن المقرر أن يلعب ليفربول وأرسنال، اليوم الأحد عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 72 نقطة، فيما يقع ليفربول في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويفقد الريدز خدمات نابي كيتا وكالفين رامزي في مباراة ليفربول وأرسنال اليوم، فيما يغيب عن الجانرز كل من؛ تومياسو، نيكيتياه، وويليام ساليبا.

وكشفت شبكة “هو سكورد” عن التشكيل المتوقع لمباراة اليوم، حيث سيبدأ ليفربول بالتشكيل التالي؛ أليسون بيكر، روبرتسون، فيرجيل فان دايك، كوناتي، ألكسندر أرنولد، فابينيو، هندرسون، ميلنر، ديوجو جوتا، كود جاكبو ومحمد صلاح.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، بالتشكيل التالي؛ رامسديل، بن وايت، هولدينج، جابرييل، زينتشينكو، أوديجارد، بارتي، تشاكا، ساكا، جيسوس وتروسارد.