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ضمن منافسات الدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لقمة مانشستر سيتي وأرسنال

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
التشكيل المتوقع لقمة مانشستر سيتي وأرسنال
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسط منافسة قوية بين الفريقين على صدارة الترتيب.

مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي وأرسنال على ملعب الاتحاد، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة من 30 مباراة، فيما يتصدر أرسنال الترتيب بـ75 نقطة من 32 لقاء.

مانشستر سيتي وأرسنال
جانب من مباراة سابقة

التشكيل المتوقع

ولفتت شبكة “هوسكورد” العالمية، إلى أن المديرين الفنيين بيب غوارديولا وميكيل أرتيتا استقرا على التشكيل الأساسي لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم، حيث سيقود رياض محرز وهالاند هجوم السيتي، فيما سكون جابرييل جيسوس في مقدمة تشكيل الجانرز.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مباراة اليوم، كالتالي؛ إيدرسون، إيميرك لابورت، روبن دياز، جون ستونز، رودري، إلكاي جوندوجان، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا، جاك جريليش، رياض محرز وهالاند.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الجانرز مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بالتشكيل التالي؛ رامسديل، زينتشينكو، جابرييل، هولدينج، بن وايت، غرانيت تشاكا، توماس بارتي، مارتين أوديجارد، غابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا وجيسوس.

آرسنال
لاعبو أرسنال – المصدر @premierleague
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