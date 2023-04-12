التشكيل المتوقع لقمة ميلان ونابولي

تترقب الجماهير مباراة ميلان ونابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسط منافسة قوية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة ميلان ونابولي

ومن المقرر أن تُقام مباراة ميلان ونابولي على ملعب “سان سيرو”، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على نابولي في الدوري برباعية، فيما يسعى الفريق الجنوبي لاستعادة توازنه وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وتسهيل مهمته لخطف بطاقة التأهل.

التشكيل المتوقع للمباراة

ولفت موقع “فوتبول إيطاليا”، إلى أن المديرين الفنيين ستيفانو بيولي ولوسيانو سباليتي استقرا على التشكيل الأساسي لمباراة ميلان ونابولي في دوري أبطال أوروبا، حيث سيدفعان بالقوة الضاربة منذ البداية.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ مايك ماينان، دافيد كالابريا، سيمون كاير، توموري، ثيو هيرنانديز، تونالي، رادي كرونيتش، دياز، إسماعيل بن ناصر، لياو وأوليفييه جيرو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الجنوبي مباراة ميلان ونابولي بالتشكيل التالي؛ أليكس ميريت، دي لورينزو، أمير رحماني، مين جاي كيم، ماتياس أوليفيرا، أنجويسا، لوبوتكا، بيوتر زيلينسكي، لوزانو، راسبادوري وكفاراتسخيليا.