التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء والأهلي المصري

تترقب الجماهير مباراة الرجاء والأهلي المصري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف بطاقة التأهل.

مباراة الرجاء والأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرجاء والأهلي المصري، عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس في المغرب، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد نجح في الفوز على الرجاء ذهابًا بهدفين دون رد، ويطمح الفريق المغربي لتعويض خسارته وقلب الطاولة لصالحه، خاصة أن مباراة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يبدأ الرجاء مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ أنس الزنيتي، عبدالإله مدكور، إسماعيل مقدم، جمال حركاس، محمود بنتايك، روجيه أهولو، محمد مكعازي، عبدالإله الحافيظي، نوفل الزرهوني، حمزة خابا ويسري بوزوق.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الرجاء والأهلي بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، أليو ديانج، بيرسي تاو، حسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم كهربا “محمد شريف”.