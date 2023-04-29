Icon

التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء والأهلي المصري Icon وكالة فيتش تخفض تصنيف فرنسا Icon الآسيوي: هل يستطيع دياز تعويض لقب 2017؟ Icon الدومينيكان تؤكد دعمها لملف استضافة المملكة إكسبو 2030 Icon مشاهد لتدفق الشلالات بحوطة بني تميم Icon أحد أكبر بنوك أمريكا يواجه انهيارًا في سعر الأسهم Icon ختام زيارة وفد الاتحاد الآسيوي إلى السعودية Icon العالمي يزيد الراجحي يتألق على منصة التتويج في رالي سونورا المكسيكي Icon خطوة جديدة تبعد راموس عن الدوري السعودي Icon الآسيوي: ساكاي في مهمة لإبطال قدرة الدوسري على الإبهار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء والأهلي المصري

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء والأهلي المصري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة الرجاء والأهلي المصري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف بطاقة التأهل.

مباراة الرجاء والأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرجاء والأهلي المصري، عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس في المغرب، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد نجح في الفوز على الرجاء ذهابًا بهدفين دون رد، ويطمح الفريق المغربي لتعويض خسارته وقلب الطاولة لصالحه، خاصة أن مباراة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره.

الأهلي المصري ضد الرجاء المغربي
جانب من مباراة سابقة – المصدر @CAFCLCC_ar

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يبدأ الرجاء مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ أنس الزنيتي، عبدالإله مدكور، إسماعيل مقدم، جمال حركاس، محمود بنتايك، روجيه أهولو، محمد مكعازي، عبدالإله الحافيظي، نوفل الزرهوني، حمزة خابا ويسري بوزوق.

الرجاء المغربي
لاعبو الرجاء – المصدر @RCAofficiel

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الرجاء والأهلي بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، أليو ديانج، بيرسي تاو، حسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم كهربا “محمد شريف”.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد الفطر
السعودية اليوم

طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد...

السعودية اليوم
سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى
تقارير

سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى

تقارير
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب القات المخدر
السعودية اليوم

حرس الحدود يضبط 7 يمنيين حاولوا تهريب...

السعودية اليوم
تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في خطر
تكنولوجيا

تحذير للملايين من مستخدمي آيفون: صحتكم في...

تكنولوجيا
لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا ووفاته بسبب شدة الحر
غرائب

لحظة تعرض حصان للإغماء في شوارع إسبانيا...

غرائب
قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ 2 من نجومه
الرياضة

قدوم كريم بنزيما لـ الهلال يُضحي بـ...

الرياضة
وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب
حصاد اليوم

وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى...

حصاد اليوم