التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء والأهلي المصري وكالة فيتش تخفض تصنيف فرنسا الآسيوي: هل يستطيع دياز تعويض لقب 2017؟ الدومينيكان تؤكد دعمها لملف استضافة المملكة إكسبو 2030 مشاهد لتدفق الشلالات بحوطة بني تميم أحد أكبر بنوك أمريكا يواجه انهيارًا في سعر الأسهم ختام زيارة وفد الاتحاد الآسيوي إلى السعودية العالمي يزيد الراجحي يتألق على منصة التتويج في رالي سونورا المكسيكي خطوة جديدة تبعد راموس عن الدوري السعودي الآسيوي: ساكاي في مهمة لإبطال قدرة الدوسري على الإبهار
تترقب الجماهير مباراة الرجاء والأهلي المصري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف بطاقة التأهل.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الرجاء والأهلي المصري، عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس في المغرب، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد نجح في الفوز على الرجاء ذهابًا بهدفين دون رد، ويطمح الفريق المغربي لتعويض خسارته وقلب الطاولة لصالحه، خاصة أن مباراة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره.
ويتوقع أن يبدأ الرجاء مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ أنس الزنيتي، عبدالإله مدكور، إسماعيل مقدم، جمال حركاس، محمود بنتايك، روجيه أهولو، محمد مكعازي، عبدالإله الحافيظي، نوفل الزرهوني، حمزة خابا ويسري بوزوق.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ المارد الأحمر مباراة الرجاء والأهلي بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني، حمدي فتحي، مروان عطية، أليو ديانج، بيرسي تاو، حسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم كهربا “محمد شريف”.