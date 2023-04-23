التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد

تترقب الجماهير مباراة الهلال والاتحاد ضمن منافسات بطولة كأس الملك، في ظل الصراع القوي بينهما لمواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل.

مباراة الهلال والاتحاد

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الهلال والاتحاد عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في الدور نصف النهائي من كأس الملك.

ومن المتوقع أن يدفع الأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي نونو سانتو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال والاتحاد، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز بالكلاسيكو.

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يبدأ الهلال مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مدالله العليان، برونو هنريكي، إيغور كورونادو، هيلدر كوستا، رومارينيو، عبدالعزيز البيشي وعبدالرزاق حمدالله.