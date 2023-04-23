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في نصف نهائي كأس الملك

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال والاتحاد ضمن منافسات بطولة كأس الملك، في ظل الصراع القوي بينهما لمواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل.

مباراة الهلال والاتحاد

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الهلال والاتحاد عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في الدور نصف النهائي من كأس الملك.

ومن المتوقع أن يدفع الأرجنتيني رامون دياز والبرتغالي نونو سانتو بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الهلال والاتحاد، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز بالكلاسيكو.

الاتحاد ضد الهلال - مباراة الهلال والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يبدأ الهلال مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الاتحاد المباراة بالتشكيل التالي؛ مارسيلو غروهي، زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، مدالله العليان، برونو هنريكي، إيغور كورونادو، هيلدر كوستا، رومارينيو، عبدالعزيز البيشي وعبدالرزاق حمدالله.

نادي الاتحاد - دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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