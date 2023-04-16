التشكيل المثالي للجولة الـ23 من دوري روشن

شهدت منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مراد باتنا ليخطف نجومية الجولة.

مراد باتنا يتألق بدوري روشن

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين والتشكيلة المثالية للجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، ومنحت مراد باتنا أعلى تقييم بـ9.9 درجات بعد تألقه اللافت ضد الرائد.

ونجح مراد باتنا في تسجيل هدفين وصناعة آخر، ليقود الفتح للفوز على الرائد بثلاثة أهداف دون رد، وحصد نجم التعاون، الباراغواياني أليخاندرو كاكو، على ثاني أعلى تقييم بـ8.7 درجات، ثم نجم أبها، نواف الصعدي بـ8.5 درجات.

التشكيل المثالي

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ23، كالتالي؛ حارس مرمى الاتفاق، باولو فيكتور، وفي الدفاع، عون السلولي “التعاون”، أحمد حجازي “الاتحاد”، وعبدالقادر بدران “ضمك”.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ حسين قاسم “الطائي”، كاكو “التعاون”، مراد باتنا “الفتح”، حسين القحطاني “الشباب”، ماركوس أنتونسون “العدالة”، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، نواف الصعدي وزكريا سامي.