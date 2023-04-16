Icon

مدني القصيم ينتشل 3 أطفال غرقوا في سيول وادي أبو رمث Icon السعودية تطلق قمرًا اصطناعيًا متطورًا لدعم الأبحاث المتقدمة Icon الدعم السريع ينشر صورًا لسيطرته على القصر الجمهوري Icon شركة المنجم تربح 82 مليون ريال في الربع الأول Icon أمير الشرقية يدشن مشروع النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام Icon الأمر بالمعروف تبدأ تنفيذ خططها الميدانية والتوعوية لإجازة العيد Icon إيطالي يُدير لقاء تشيلسي وريال مدريد Icon ضبط 3 مواطنين لارتكابهم حوادث سلب ونشل تحت تهديد السلاح Icon جراند واجونير 2023 الجديدة تصل السعودية Icon سياسات الهجرة في أوروبا تعاني من الفوضى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
حصد مراد باتنا أعلى تقييم

التشكيل المثالي للجولة الـ23 من دوري روشن

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
التشكيل المثالي للجولة الـ23 من دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مراد باتنا ليخطف نجومية الجولة.

مراد باتنا يتألق بدوري روشن

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين والتشكيلة المثالية للجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، ومنحت مراد باتنا أعلى تقييم بـ9.9 درجات بعد تألقه اللافت ضد الرائد.

مراد باتنا
باتنا – المصدر @SPL

ونجح مراد باتنا في تسجيل هدفين وصناعة آخر، ليقود الفتح للفوز على الرائد بثلاثة أهداف دون رد، وحصد نجم التعاون، الباراغواياني أليخاندرو كاكو، على ثاني أعلى تقييم بـ8.7 درجات، ثم نجم أبها، نواف الصعدي بـ8.5 درجات.

كاكو
كاكو – المصدر @AltaawounFC

التشكيل المثالي

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ23، كالتالي؛ حارس مرمى الاتفاق، باولو فيكتور، وفي الدفاع، عون السلولي “التعاون”، أحمد حجازي “الاتحاد”، وعبدالقادر بدران “ضمك”.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ حسين قاسم “الطائي”، كاكو “التعاون”، مراد باتنا “الفتح”، حسين القحطاني “الشباب”، ماركوس أنتونسون “العدالة”، بجانب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، نواف الصعدي وزكريا سامي.

دوري روشن السعودي
تشكيل الجولة
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني
آخر الاخبار

الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي
وظائف

وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

وظائف
شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من نجله
السعودية اليوم

شهامة مواطنين تجاه مسن تعرض للإهانة من...

السعودية اليوم
الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ وخليص والقريات
السعودية اليوم

الدراسة عن بُعد اليوم في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا تشكو
تقارير

روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي وأوكرانيا...

تقارير
مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال لاكتتاب جود الإسكان الخيري
السعودية اليوم

مصرف الراجحي يتبرع بـ 100 مليون ريال...

السعودية اليوم
لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم
السعودية اليوم

لقطات للأمطار والسحب الرعدية على الرياض اليوم

السعودية اليوم
نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز
صحة وطب‎

نتائج مبهرة لمشروب رمضان المميز

صحة وطب‎